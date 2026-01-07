El Consell abre la consulta para fijar un nuevo precio máximo para los pisos de protección pública

Los precios de las viviendas de protección pública promovidas por la Generalitat podrían aumentar o disminuir según cada caso. La Generalitat ha anunciado la apertura de la consulta pública previa para determinar los valores del nuevo “módulo dinámico” que permitirá modificar los precios máximos de venta de estos hogares.

Este “módulo dinámico”, fijado en el decreto 180/2024 de 10 de diciembre del Consell, que aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad, se establece como “método para fijar y actualizar el precio máximo de venta de vivienda protegida” y para “fijar precios conforme a las circunstancias de cada municipio”.

Según el decreto citado, el precio máximo de venta de una vivienda de protección pública se establece en función de la superficie útil de las viviendas y los elementos vinculados. Actualmente el precio "estándar", considerado "máximo", es de 2.400 euros por metro cuadrado útil, 200 euros más que en la etapa del Botànic. En diciembre de 2025, según el portal Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Alicante estaba en 2.508 euros.

El módulo dinámico tendrá en cuenta, para establecer un precio máximo de venta, “un valor estándar calculado con base en el módulo básico de la edificación publicado por el Instituto Valenciano de la Edificación” y un “valor ajustado por municipio” agregando al valor estándar tres variables: el precio medio de compraventa, la evolución demográfica registrada y la renta media de la localidad en cuestión.

Consulta pública

El anuncio de consulta pública se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y estará habilitado desde el día siguiente y durante los siguientes 15 días naturales. La consulta es un procedimiento legal para garantizar la participación ciudadana en a la hora de elaborar proyectos normativos.

En este sentido, los interesados podrán hacer propuestas para que el llamado “módulo dinámico” tenga en cuenta otros criterios a la hora de establecer precios máximos para este tipo de viviendas. Según el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, “la elaboración de este estudio permitirá conocer la situación de cada municipio para aplicar el precio de venta estándar o ajustada a cada uno de ellos”.

La propia Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero, también vicepresidenta primera de la Generalitat, admite a través de un comunicado que “el nuevo módulo dinámico atiende a las peticiones de los promotores”, ya que “se creará un valor ajustado para aquellos municipios que necesiten establecer un precio de venta distinto al estándar atendiendo a las condiciones de estos territorios derivadas de un estudio previo”.

El valor ajustado, matizan desde el Consell, será aplicable en aquellos casos en los que, según el estudio, los precios de venta difieran, por exceso o por defecto, al menos en un 20 % el valor estándar de la venta de viviendas de protección pública. Además, desde la administración autonómica consideran que “establecer un precio máximo de venta de las viviendas de protección pública” a través del módulo dinámico “facilita económicamente este tipo de promociones, incrementando la oferta de vivienda y asegurando la posibilidad de acceso a la vivienda a un precio asequible, inferior al de renta libre”, ha dicho Juan Antonio Pérez.

Críticas

Los partidos de izquierdas con representación en las Cortes, PSPV y Compromís, han criticado esta medida. “Estamos convencidos de que el precio se elevará, que no bajará, ya que se trata de una exigencia más de los promotores a la Conselleria de Vivienda, que ha claudicado”, dice María José Salvador, portavoz adjunta del grupo socialista en el parlamento autonómico. “Las viviendas protegidas pasarán a tener precios de lujo”, pronostica.

Por su parte, María José Calabuig, portavoz de vivienda de Compromís, critica que “en lugar de hacer una inversión adecuada para garantizar el acceso a la vivienda, el PP asegura beneficios a los promotores”.