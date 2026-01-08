El Consell defiende la subida del precio máximo de la vivienda pública recordando que el Botànic también elevó el coste

Cruce de acusaciones entre el Consell y los partidos de la oposición. Tras el anuncio de este miércoles del ejecutivo autonómico de abrir la consulta pública previa para determinar los valores del módulo dinámico que permitirá modificar los precios máximos de venta de las viviendas de protección pública, tanto el PSPV como Compromís reaccionaron afirmando que esta iniciativa buscaba encarecer estos hogares para “asegurar beneficios a los promotores”.

Estas declaraciones han hecho reaccionar al secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, que ha defendido la política de construcción de nuevos hogares a través de la colaboración publicoprivada que está llevando a cabo la Generalitat. En concreto, además de señalar al Botànic por “ocho años de parálisis” en la habilitación de vivienda pública, Fernández ha criticado al PSPV y a Compromís por “intentar confundir” con la subida del precio máximo del metro cuadrado útil de la vivienda pública, que pasó de 2.200 a 2.400 bajo la presidencia de Carlos Mazón.

En este sentido, Fernández ha recordado que en 2023 el Botànic subió también el precio mínimo a los 2.200 euros, una medida que desde el PSPV defendieron con el argumento de “actualizar los precios”. Las medidas actuales del Consell sirven, según el secretario autonómico, para “establecer precios en base a criterios objetivos, con estudios de mercado específicos por municipios, y no en base a una decisión política, que es lo que hizo el Botànic”.

Según el secretario autonómico “afirmar que 2.400 euros” el metro cuadrado “nunca es asequible es una simplificación ideológica que no se ajusta a la realidad, ya que la asequibilidad se mide por el esfuerzo que supone para una familia”.

Además, Fernández dice que la decisión de elevar los umbrales de renta responde a alegaciones formuladas por entidades como el Consell Valencià de la Joventut porque “excluir a las clases medias” del acceso a la vivienda, “donde se encuentran muchos jóvenes, no protege a nadie”.