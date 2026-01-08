Morant releva a Soler en el PSPV tras el ruido de los whatsapps de Ábalos

Casi un año después del XV congreso en el que fue reelegida como secretaria general, Diana Morant ha decidido reordenar los grupos parlamentarios en los que el PSPV tiene representación y hacerlo, además, con un doble gesto: renovación interna y lectura política de etapa. La dirección socialista ha aprobado este jueves los cambios en una reunión celebrada en Paiporta, un escenario cargado de significado en la agenda del partido tras la dana. “No vamos a parar de hablar de la dana, hemos estado y estaremos hasta que haga falta, no se nos va a olvidar”, ha asegurado Morant antes de empezar el encuentro.

En el PSPV explican que el ajuste responde a la necesidad de “adaptarse a la nueva etapa” en la Generalitat, con Carlos Mazón fuera del Palau y Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell, y destacan que son los primeros movimientos de calado que Morant realiza en los grupos desde que lidera el partido, ya que la estructura venía de la etapa anterior, cuando Ximo Puig estaba al frente de la organización.

Soler, en primer plano

El cambio con mayor carga simbólica se produce en el Congreso, donde el ilicitano Alejandro Soler deja de ser el coordinador del PSPV en la Cámara Baja. En su lugar asciende Carmen Martínez, exalcaldesa de Quart de Poblet durante dos décadas y dirigente con peso orgánico e institucional: forma parte de la ejecutiva como secretaria de Sanidad y preside la comisión de investigación de la dana. Morant se apoya así en un perfil veterano para dirigir los trabajos del grupo socialista en el Congreso.

Reunión de la ejecutiva del PSPV, celebrada este jueves en Paiporta. / Levante-EMV

El relevo de Soler llega en un momento en el que su nombre ha vuelto a la conversación política tras la publicación de mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en los que el presidente reprochaba al exministro su apoyo al dirigente ilicitano durante la pugna por el liderazgo del PSPV y le afeaba que se especulara con que no aguantaría hasta 2027. Soler ha rechazado esa lectura y ha negado haber alimentado dudas internas sobre la continuidad del presidente: “En ningún momento he especulado contra Sánchez. No sé de dónde viene esa información. Soy, desde el punto de vista orgánico e institucional, parte del equipo. Estoy convencido de que este equipo va a llegar a 2027”, ha señalado en plena polémica.

Con todo, desde el entorno de Morant niegan que el movimiento tenga relación con ese episodio, pese a la coincidencia temporal, y aseguran que la decisión estaba tomada tras el congreso autonómico de València. En el partido apuntan, además, que la ejecutiva en la que se han validado los cambios estaba prevista para diciembre y se aplazó por alertas de lluvia. En ese encuentro, recuerdan fuentes socialistas, Soler ha estado presente por su condición de integrante de la ejecutiva federal. Eso sí, tampoco se ha aplazado la reorganización para evitar avivar la controversia en torno a Soler.

El ilicitano, que hace dos años fue uno de los rivales de Morant en la disputa interna del PSPV, mantiene responsabilidades en el ámbito local, es un dirigente con peso en Elche, donde sigue como referente orgánico.

Mayte, empuje institucional

El segundo movimiento relevante se produce en las Cortes con el ascenso de Mayte García como síndica adjunta. La concejala de l’Alfàs del Pi, incorporada esta legislatura al parlamento valenciano, suma así un nuevo escalón institucional a su papel orgánico: es secretaria del Área Institucional en la dirección autonómica del PSPV. Fuentes socialistas interpretan el cambio como un refuerzo explícito por parte de Morant y apuntan a García como uno de los perfiles que ganan empuje en la nueva etapa.

En clave territorial, el ascenso de García consolida su protagonismo en la estructura autonómica. En el entorno de Morant destacan que se trata de la segunda alicantina con mayor responsabilidad en la ejecutiva nacional del PSPV, solo por detrás de José Antonio Amat, y enmarcan el nombramiento como una apuesta por dar recorrido a un perfil con proyección. Morant ha venido visualizando su apoyo a García en las últimas semanas, como en el brindis navideño celebrado con los medios alicantinos el pasado diciembre.

García sustituye en esa función a Toni Gaspar, expresidente de la Diputación de Valencia y dirigente próximo a Carlos Fernández Bielsa. En paralelo, Ramón Abad, persona cercana a Soler en Elche, pasa a ser coordinador territorial de Alicante en las Cortes en sustitución de García.

El único bloque que se mantiene intacto es el Senado, donde continúa como enlace principal Rocío Briones, que además ejerce como portavoz en la comisión de investigación de la dana.

Tono político

Más allá de los movimientos orgánicos, Morant ha aprovechado la jornada para reforzar el discurso de confrontación con el Consell por la gestión de la dana y la reconstrucción. La dirigente socialista ha reivindicado la aportación del Gobierno central, ha asegurado que la evolución es “impresionante” y ha sostenido que ocho de cada diez euros invertidos han sido financiados por el Estado. Al mismo tiempo, ha elevado el tono contra el Ejecutivo autonómico al afirmar que fueron “negligentes” el día de la dana y son “inútiles” en la reconstrucción.

La líder del PSPV también ha reclamado, en la antesala de la declaración de Alberto Núñez Feijóo en la causa de la dana, que el presidente del PP “diga la verdad” porque “mentir en política es inaceptable” y hacerlo “en un drama como el de la dana es inhumano”.