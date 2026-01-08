El PPCV sólo participará en una de las cuatro mesas de la Interparlamentaria

La Interparlamentaria que el PP celebrará este fin de semana en La Coruña contará con escaso protagonismo de representantes de la Comunidad. Así se hace visible en el programa de este evento organizado por el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y que tiene como objetivo “coordinar la actuación de los grupos parlamentarios entre sí con los respectivos del Congreso, del Senado y del Parlamento Europeo”.

Dar cabida a representantes del PP en cada una de las autonomías en cuatro mesas, además de encajar también a congresistas, senadores y eurodiputados, hace difícil la presencia abrumadora de políticos de un territorio concreto. El PPCV contará sólo con su síndic en las Cortes, Nando Pastor, que participará en la primera mesa, titulada “el acceso a la vivienda” y que se celebrará el sábado entre las 11:30 y las 12:30 del mediodía.

Esta mesa la moderará el mallorquín Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, e intervendrán la senadora madrileña Paloma Martín, la congresista por Barcelona Cristina Agüera, el portavoz del PP en la Asamblea de la Región de Murcia, Joaquín Segado; su homólogo en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín; y el diputado autonómico asturiano Luis Venta, además del citado Nando Pastor, natural de Alcoy y electo por Alicante.

Pesos territoriales

En las otras tres mesas de la Interparlamentaria, que se celebrarán a lo largo del sábado, se hablará de seguridad, de materia laboral y de medidas contra la corrupción. En ninguna de estas sesión participarán representantes del PPCV, aunque sí que hay autonomías que cuentan con cargos en más de una de estas mesas.

Las Islas Baleares, por ejemplo, cuentan con un diputado nacional, José Vicente Marí; y con una diputada autonómica, Cristina Gil, además del citado Juan Bravo y de la eurodiputada Rosa Estarás.

Madrid contará con la congresista Cayetana Álvarez de Toledo, con Carlos Díaz-Pache, portavoz en la Asamblea de Madrid; y con la citada Paloma Martín, senadora, además de otros madrileños que intervendrán en función de sus cargos y no de su procedencia, como el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, que moderará la mesa “un país en el que valga la pena trabajar”.

Otras autonomías que contarán con más de un representante del PP en las mesas son Cataluña, las Islas Canarias y Castilla y León. Quien liderará la voz institucional de esta Interparlamentaria del PP serán los representantes gallegos.

El acontecimiento, que se celebrará en La Coruña, lo abrirán los presidentes del partido en esta ciudad y en su provincia, Miguel Lorenzo y Diego Calvo, junto al secretario general y número dos del PP, Miguel Tellado, también gallego. A su vez, la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado del Río, moderará la mesa de seguridad, mientras que el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; y del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurarán las jornadas el domingo a las 12:00.

Una hora antes de la clausura se celebrará la mesa de portavoces, en la que intervendrá Esteban González Pons, miembro del PPCV, si bien hablará como portavoz de su partido en el Parlamento Europeo junto a sus homólogas en el Congreso y en el Senado, Ester Muñoz y Alicia García.

Propósito

En la mesa de vivienda, el síndic del PPCV, Nando pastor, pretende poner sobre la mesa la defensa del Plan Vive, desplegado en esta legislatura para la construcción de vivienda de protección pública y que consideran “un ejemplo de éxito”. Recientemente, en una visita a Alicante, la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, se comprometió con la construcción de 3.000 hogares en la provincia para los más desfavorecidos, de los cuales 929, según aseguró, están actualmente en construcción.

El plan, desarrollado a través de la colaboración publicoprivada, será defendido por Pastor en la mesa de vivienda ante la presencia de diputados provinciales, autonómicos y nacionales de todo el país, con la finalidad de trazar un discurso para el PP con el horizonte puesto en las próximas elecciones generales, que llegarán en 2027 si no hay anticipo electoral.

PPCV, una transición delicada

Durante la actual legislatura la dirección nacional del PP no ha dado especial protagonismo a los dirigentes de la Comunidad. Especialmente tras la dana de octubre de 2024, que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia y acabó forzando la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un año después de los hechos.

A principios de julio, cuando el PP celebró su Congreso Nacional para reelegir a Feijóo como presidente del partido, Carlos Mazón no fue llamado para participar en la organización del cónclave, pese a que los barones territoriales tenían encargada esta labor. Sí que participó su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, entonces síndic y secretario general del PPCV, que hizo de vocal en la comisión organizadora.

La Interparlamentaria de este fin de semana será el primer gran evento del PP a nivel nacional desde la investidura de Llorca como presidente a finales de noviembre. Hasta ahora, su única imagen pública con los dirigentes nacionales fue el 30 de noviembre, tres días después de su investidura, en la manifestación que convocó el PP para pedir elecciones anticipadas tras los últimos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.