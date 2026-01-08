El PSPV fija en la Universidad de Alicante su gran cónclave para armar el proyecto de Diana Morant

El PSPV ya pone fecha y escenario a la cita con la que quiere ordenar su hoja de ruta hacia 2027 y consolidar el liderazgo de Diana Morant. La ejecutiva del partido ha aprobado este jueves la celebración de una conferencia política los días 16 y 17 de mayo en la Universidad de Alicante (UA), un evento que fuentes socialistas describen como el “acontecimiento político más importante” de la organización en 2026 y que aspira a funcionar como punto de partida de un programa de gobierno elaborado en contacto directo con colectivos sociales.

Según el entorno de Morant, la conferencia reunirá a 627 delegados y contará con más de un centenar de invitados procedentes de la sociedad civil. La dirección socialista pretende que el encuentro no se limite a un formato interno, sino que sirva para escenificar una fase más propositiva de la oposición y para “armar junto a los colectivos una alternativa de gobierno” en la Comunidad Valenciana. Fuentes del PSPV insisten en que el objetivo es trasladar la imagen de un partido “preparado para gobernar” y de una candidata “lista para liderar el proyecto”, en un contexto marcado por el cambio de etapa en la Generalitat tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca.

Alicante, centro de gravedad

La elección de Alicante y de la UA no es casual. Desde el entorno de la secretaria general sostienen que la provincia es uno de los territorios donde el PSPV entiende que “más puede crecer” y, al mismo tiempo, uno de los espacios que consideran más perjudicados por la nueva etapa del Consell del PP. En ese diagnóstico, apuntan a un déficit de inversión autonómica en Alicante y a la necesidad de colocar la provincia en el centro de una propuesta “de cambio” con vocación de gobierno. “Tenemos un compromiso político con nuestra tierra”, resumen esas mismas fuentes.

La UA, añaden, refuerza además el simbolismo de la cita: “Un espacio de inteligencia e ideas” para construir discurso y proyecto. El entorno de Morant resalta que la dirigente se siente cómoda en ese ámbito también por su perfil institucional y su vinculación con el mundo universitario. En paralelo, la dirección socialista interpreta el movimiento como una forma de recuperar espacios de debate y de presencia política en la universidad, un terreno que, a su juicio, se ha convertido en escenario de una “batalla cultural” que desborda lo autonómico.

De la escucha a la propuesta

La conferencia de mayo se enmarca en un proceso más amplio. Fuentes del PSPV explican que durante este semestre continuarán los denominados “procesos de escucha”, que ya han tenido dos estaciones relevantes en la provincia: el encuentro sobre vivienda celebrado en Alicante, con la intervención del consejero vasco Denis Itxaso, y las jornadas sobre sanidad en Torrevieja, donde Morant se comprometió a blindar la sanidad pública y a impulsar una ley para impedir nuevas privatizaciones, además de revertir el modelo del Hospital del Vinalopó si los socialistas recuperan la Generalitat.

Esa ronda no se detiene. Según fuentes socialistas, el partido prepara siete encuentros sectoriales que se celebrarán en fines de semana y estarán dedicados a áreas estratégicas. La planificación incluye paradas en Elche y Alcoy, además de Sagunt, Castellón, Valencia, Alzira y Gandia. La idea es que la conferencia de Alicante actúe como punto de confluencia para recoger conclusiones, ordenar prioridades y proyectar un programa que llegue a las autonómicas de 2027 con un relato de solvencia y una base social reconocible.

Formato “no clásico”

En cuanto al diseño del evento, el PSPV evita hablar de un congreso tradicional. Fuentes del entorno de Morant señalan que se trabaja en un formato mixto que combine elementos “clásicos” con propuestas “más innovadoras”, con interacción y con protagonismo del público asistente. La organización quiere que la centralidad no esté solo en una mesa de ponentes, sino también en la participación directa de activistas y representantes sociales, en coherencia con la idea de que el proyecto no se “imponga desde arriba”.

La dirección socialista no descarta, además, que la conferencia cuente con una “pátina” nacional e internacional, con referentes que contribuyan a conectar con debates más amplios de la izquierda, aunque el foco, insisten las mismas fuentes, estará puesto en la Comunidad Valenciana y en la construcción de una alternativa de gobierno con acento propio.

En el PSPV enmarcan la cita como una actualización necesaria del proyecto político. “Las cosas cambian rápido”, apuntan antes de recordar que desde que Morant asumió la Secretaría General ha pasado por una crisis institucional y por un relevo en la presidencia de la Generalitat. La conferencia, sostienen, permitirá pasar de una etapa centrada en la denuncia a otra más propositiva sin abandonar los ejes de confrontación con el Consell, desde la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 hasta el pacto PP-Vox y las políticas en sanidad, educación o vivienda.