El PSPV reclama “rigor” a Llorca para hablar de la tasa turística

El PSPV ha reaccionado a las declaraciones que Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, ha hecho tras su encuentro con la alcaldesa de València, María José Catalá, al respecto de la tasa turística. Esta medida, derogada por el Consell cuando Carlos Mazón accedió a la presidencia hace dos años y medio, ha sido rotundamente rechazada por el PP, aunque en verano la concejala de Turismo de València, Paula Llobet, abrió la puerta a “debatirla dialogando con el sector”.

El jefe del Consell no ha rebajado la contundencia con la que su partido se expresó desde el primer día y ha contrapuesto la tasa turística con el Bono Viaje ‘Recuperem Turisme’, que implantó la Generalitat para que los afectados por la dana pudieran viajar durante 2025 en alojamientos de la Comunidad adheridos al programa, cubriendo el 100 % del coste de la reserva del viaje hasta un máximo de 350 euros.

Ante estas declaraciones, el diputado del PSPV en las Cortes, Mario Villar, ha definido como “demagogia” el hecho de “utilizar a las víctimas de la dana” y “utilizarlas políticamente” en relación con la tasa turística. “Antes de rechazar o defender de forma categórica” la medida, ha afirmado el diputado benidormense, “conviene explicar con claridad qué es, cómo funciona y a quién afecta realmente”.

En este sentido, el diputado autonómico ha señalado que este tipo de tasas no recaen sobre los residentes, sino sobre los visitantes, y que “su finalidad, allí donde se aplica, es compensar el impacto que la actividad turística tiene sobre los servicios públicos municipales, como la limpieza, el mantenimiento del espacio público, el transporte o la seguridad”.

Además, Villar ha rechazado el recorte de la Generalitat del Fondo de Cooperación Turística en un 22 %, mecanismo para ayudar a pequeños municipios en la promoción del sector, y ha propuesto que “el debate no se centre en mensajes alarmistas, sino en analizar si los ayuntamientos necesitan más herramientas para gestionar la presión turística y cómo se pueden financiar mejor los servicios que usan tanto visitantes como residentes”.

Por último, el diputado ha pedido abordar el debate “con rigor, pedagogía y sin simplificaciones que pueden generar confusión entre la ciudadanía”.