El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, entra en el equipo de gobierno de Toni Pérez en la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante afronta un nuevo ajuste en el equipo de gobierno del PP que preside Toni Pérez. El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, se incorpora al ejecutivo provincial en sustitución de la diputada Lourdes Llopis, concejala en el mismo municipio.

Según explica la propia Llopis, el relevo responde a “razones personales” y “no hay ningún motivo especial” detrás de su salida. En su versión, se trata de un cambio sin “nada raro” y vinculado a la idea de que Berenguer “merece conocer la Diputación por dentro” y pueda “acabar el mandato”. La todavía diputada añade que no era una sustitución “pactada”, pero defiende que es Berenguer quien debe asumir ahora esa responsabilidad.

El relevo tendrá un calendario escalonado. La renuncia de Llopis se formalizará en el pleno ordinario del mes de enero, previsto para el próximo miércoles, mientras que la incorporación de Berenguer como diputado provincial se materializará con posterioridad, una vez completados los trámites administrativos y el procedimiento correspondiente.

El movimiento se produce en un mandato en el que ya se ha registrado otro relevo en las filas populares. El precedente se produjo a mediados del año pasado, cuando el alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano, dejó su acta como diputado provincial y fue sustituido por el alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez, dentro del grupo del PP en la corporación.

Los populares gobiernan la Diputación con mayoría absoluta. Cuentan con 16 de los 31 diputados. Además de Toni Pérez como presidente, el grupo popular tiene como vicepresidentas a Ana Serna (primera) y Marina Sáez (segunda), y a Loreto Serrano como portavoz. En la corporación también están representados el PSOE, con 13 diputados y Vicente Arques como portavoz, además de Vox y Compromís, ambos con un representante.

La entrada de Berenguer en el equipo de gobierno de Toni Pérez en la Diputación no tendrá solo consecuencias en la institución provincial. El movimiento también tendrá un reflejo directo en el funcionamiento del ejecutivo municipal campellero, que se prepara para una reorganización interna ligada a las nuevas responsabilidades del regidor.

Según señalan fuentes municipales, se prevé una redistribución de áreas en el equipo de gobierno para ajustar la carga de trabajo. La previsión es que Berenguer ceda parte de sus competencias para compatibilizar su papel al frente del consistorio con la nueva etapa en la Diputación, mientras Llopis asumirá más peso en la política municipal.

La reorganización se plantea en un contexto en el que Berenguer concentra actualmente un volumen relevante de atribuciones. El alcalde está al frente de ocho áreas municipales, entre ellas varias de las de mayor peso en la estructura del Ayuntamiento: Contratación, Disciplina Urbanística, Gestión Urbanística, Gobierno Interior, Hacienda, Padrón/Estadística, Secretaría General y Territorio y Vivienda.

Por su parte, Llopis es la responsable municipal de Recursos Humanos, al igual que lo ha venido siendo en la institución provincial, un departamento clave en la gestión diaria del consistorio. La previsión, según las mismas fuentes, es que el reajuste interno refuerce su papel en la organización local una vez se complete el relevo en la Diputación.