Casa Mediterráneo trabaja para convocar una nueva cumbre de jefes de Estado en Alicante este otoño

Novedades en Casa Mediterráneo. La entidad que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado este viernes las líneas de programación para este año 2026 con diversas propuestas sobre la mesa.

La más destacada es la voluntad de celebrar una nueva cumbre de jefes de Estado en el próximo otoño. No sería la primera vez que la institución acoge una reunión de este tipo. La última se desarrolló en diciembre de 2022, cuando tuvo lugar la Cumbre Euromediterránea EU-MED 9, que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno de España, Chipre, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, que entonces era Charles Michel.

En aquel momento, hace ahora tres años, los líderes europeos realizaron desde Alicante una declaración conjunta contra las políticas energéticas del presidente ruso, Vladímir Putin, forzadas en el contexto del inicio de la invasión de su ejército contra Ucrania y de la respuesta de rechazo que obtuvo desde los países europeos.

Además, en Casa Mediterráneo han explicado la voluntad de invitar al presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuesta que no se materializó, puesto que el líder político otomano consideró que en Alicante no cabía su séquito.

Otras propuestas

El director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, ha anunciado que en 2026 la entidad tiene previstas más de 200 actividades que son “reflejo del interés creciente de embajadas, universidades, empresas, organismos internacionales y entidades culturales por colaborar con la institución”.

También considera que Alicante se ha consolidado como “un enclave estratégico” para la diplomacia pública mediterránea y como “capital del diálogo y cooperación entre culturas”. Entre las novedades está la creación de “Pasarela Mediterráneo”, la habilitación de pasarelas de moda para “conectar creatividad, diseño y tejido productivo alicantino con vocación internacional”.

Otras iniciativas que se llevarán a cabo son la exposición “Fútbol para la esperanza”, que abordará el deporte como herramienta de cohesión social; o nuevos ciclos de análisis geopolítico desarrollados junto al medio de análisis internacional El Orden Mundial, centrados en las rutas estratégicas del Mediterráneo.

A su vez, Casa Mediterráneo está trabajando en la incorporación de Siria al Consejo Diplomático para “reforzar la proyección internacional de la institución”.

La entidad impulsará también la III edición del Premio Internacional de Periodismo y Turismo Sostenible Ciudad de Xàbia, la segunda edición de Voces del Mediterráneo y la III edición del Premio de Interpretación Musical de Santa Pola. También se ha anunciado la sección internacional del Foro AOVE de Cocentaina, con una cata de aceites de oliva virgen extra de diferentes países mediterráneos; y la continuidad y ampliación de la iniciativa Alicante-Orán y viceversa. Además, se estudia la celebración de dos misiones comerciales inversas de diferentes países del Mediterráneo con Alicante.

Impacto ciudadano

Además de anunciar el crecimiento de la presencia de Casa Mediterráneo en redes sociales, la entidad también ha valorado positivamente los datos del impacto entre el público presencial, con unas tres visitas guiadas al mes, actividades con centros educativos, iniciativas culturales, exposiciones y conciertos que han concentrado a unas 40.000 personas este año en las instalaciones ubicadas en la plaza del Arquitecto Miguel López, en la antigua Estación de Murcia.