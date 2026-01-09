La Comunidad Valenciana recibiría 3.669 millones más con el nuevo modelo de financiación

La Comunidad Valenciana recibirá 3.669 millones más con el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según los cálculos hechos por el ministerio, la Comunitat Valenciana será la tercera que más incremente sus recursos en caso de aprobarse el nuevo sistema, con 3.669 millones más respecto a lo que recibía actualmente, solo por detrás de Andalucía, la más beneficiada con 4.846 millones más, y Cataluña, con 4.687 millones más.

Es una de las primeras conclusiones al nuevo modelo que ha expuesto Montero y que, según ha detallado, espera que pueda entrar en vigor en 2027, para lo que requerirá como último paso la aprobación en el Congreso. "Tenemos todo un año", ha indicado después de explicar los criterios que marcarán el nuevo sistema y que entre sus novedades supondrá la incorporación de más de 21.000 millones extra por parte del Estado a todas las autonomías para que, según ha indicado, "todas ganen".

El actual modelo de financiación está vigente desde 2009 y lleva caducado más de 12 años, desde 2014. En este la Comunitat Valenciana estaba en las posiciones de cola en financiación por habitante, junto a Murcia, y con diferencias cercanas a los mil euros per cápita respecto a la mejor financiada, Cantabria. Esta diferencia se deberá reducir, ha explicado Montero, ya que es uno de los objetivos sobre los que ha incidido la vicepresidenta primera durante toda su exposición y donde se mostraba la complicada situación valenciana.

Cuánto incrementa su financiación cada autonomía con el nuevo modelo respecto al vigente, según Hacienda. / Levante-EMV

De momento, los primeros datos conocidos no aclaran en qué posición quedará la Comunitat Valenciana en la clasificación per cápita sino solo la mejora absoluta respecto al actual modelo. Eso sí, supondrá un incremento sustancial de recursos, unos 3.669 millones según Hacienda, la tercera que más, solo por detrás de Andalucía y Cataluña, pero por delante de Madrid (unos 2.200 millones más), Castilla-La Mancha (1.248 millones) o Murcia (1.100 millones más). Es, asimismo, la segunda con mayor incremento por habitante, con 677 euros más por persona, solo por detrás de Murcia.

Para ello ha influido tanto la nueva configuración en el reparto de la población ajustada, que sigue siendo la base del modelo de reparto, como el incremento de los recursos en el sistema gracias al mayor peso del IRPF y el IVA para las autonomías (se pasa del 50 % al 55 y 56 % respectivamente), como a nuevos elementos que influyen en este reparto. Entre ellos destaca la aprobación de un fondo de cambio climático de 1.000 millones que beneficiará especialmente a las autonomías mediterráneas, más golpeadas por este fenómeno.

Pero más allá de la forma de reparto y su incremento, el nuevo sistema tendrá también efectos prácticos sobre la autonomía fiscal de las comunidades. De hecho, Montero ha abierto la puerta a que los territorios que lo deseen se podrán incroporar a un mecanismo de "caja común" con el Estado que sustituya el sistema de liquidaciones cada dos años para poder disponer del dinero que se va recaudando casi de manera actualizada. También se abre la posibilidad de gestionar el 5 % del IVA de las pymes. Otro punto importante serán las medidas que se tomen para evitar el dumping fiscal.

"Servicios públicos de calidad"

"Es un modelo complejo, que responde al interés general y pretende ofrecer servicios públicos de calidad independientemente del lugar de residencia. Es imporante que haya más recursos pero también adónde van esos recursos", ha explicado la ministra de Hacienda que ha insistido en que el objetivo del Gobierno "es blindar la vivienda, la educación y la universidad pública, el acceso a la justicia".

María Jesús Montero ha iniciado la rueda de prensa de presentación de la reforma del modelo de financiación autonómico con una crítica al PP que evitó reformular un modelo que tiene ya 17 años cuando debía había caducado a los cinco años, esto es en 2014. La ministra ha defendido que las comunidades han tenido 300.0000 millones de euros más, una cifra de vértigo, con el gobierno de Pedro Sánchez para reforzar los servicios público. Pero no es una cuestión de mayores recursos también de qué orientación le quieres dar.