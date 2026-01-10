Alejandro Soler y la táctica del repliegue: esperar y medir... para intentar volver

La semana ha devuelto a Alejandro Soler al centro del foco político. Primero, por la publicación de los wasaps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en los que el presidente reprochaba al exministro su apoyo al ilicitano en la pugna por el PSPV y le afeaba que se “especule” con que no llegará a 2027. Después, por el movimiento interno de Diana Morant con el que Soler deja de ser el coordinador del PSPV en el Congreso. En medio de esa secuencia, el propio Soler ha salido para intentar desactivar el relato: “En ningún momento he especulado contra Sánchez. Soy, desde el punto de vista orgánico e institucional, parte del equipo. Estoy convencido de que este equipo va a llegar a 2027”.

No es la primera vez que su nombre se asocia a una idea, la de volver cuando se le da por amortizado. En la federación valenciana y en la provincia de Alicante, Soler ha construido su carrera como una suma de etapas intensas, repliegues tácticos y regresos. Un patrón que, según personas de la formación socialista que han trabajado con él, forma parte de su identidad política. “Se va a los cuarteles de invierno a esperar que pase la tormenta”, resume una de esas voces.

Nacido en Elche en 1972, creció en una familia de tradición socialista y entró joven en política municipal. Fue concejal y alcalde y la derrota de 2011, en un cambio de ciclo que abrió paso al gobierno del PP en la ciudad, marcó uno de esos puntos de inflexión que, con el tiempo, se convierten en combustible interno. Hay otro episodio anterior, a mediados de la década pasada, que se suele recordar en el partido como un momento de repliegue y desgaste del que acabó saliendo, el “denominado caso de las facturas”.

Método

La descripción que hacen quienes lo conocen no suele detenerse en la ideología, sino en el estilo. Sus críticos y quienes prefieren mantener distancia lo dibujan como un dirigente duro, desconfiado y controlador. “Lo quiere tener todo bajo control”, repiten varias fuentes. Para algunos, no es un político “de equipos”, sino de liderazgos unipersonales: decide, ejecuta y reduce al mínimo el margen de autonomía de quienes le rodean. “No deja que nadie crezca alrededor”, señala una persona que ha trabajado con él en las últimas décadas.

Ese retrato no es unívoco. Las mismas fuentes que destacan la dureza admiten virtudes que explican por qué Soler sigue en pie en cada giro del partido: capacidad de trabajo, inteligencia para leer el momento y resistencia. “Vive muy al límite”, dice una voz que lo ha tratado de cerca. Si tiene que tensar, tensa. Si tiene que esperar, espera.

Hay una comparación que circula en privado y que uno de sus compañeros formula de manera gráfica. Lo compara con el Francis Underwood de House of Cards. “Sin empujar a nadie al metro”, matiza. No es una etiqueta literaria, sino una forma de explicar la percepción de la política como objetivo y el camino orgánico, interno y territorial como una carrera de fondo.

Acumulación

En su trayectoria Soler ha sido casi todo. Y en los últimos años esa acumulación se convirtió en seña de poder. Fuentes del partido recuerdan que llegó a simultanear responsabilidades en varios niveles —federal, autonómico, provincial y local—, algo que consideran excepcional en la historia reciente del PSPV. Ese es, precisamente, uno de los ángulos que más alimenta el debate interno. Para sus detractores, su ambición es “desmesurada” y su objetivo pasa por controlar estructuras enteras; para sus defensores, es la prueba de que sabe moverse en la organización, resistir y volver a colocar su pie en la primera línea.

Desde las primarias provinciales de 2022, su ruta fue ascendente en lo institucional y cambiante en lo orgánico. Encabezó la lista al Congreso por Alicante en las generales de 2023. A principios de 2024 presentó su candidatura para ser secretario general del PSPV en pugna con Diana Morant y Carlos Fernández Bielsa, pero acabó retirándola en el desenlace pactado que consolidó a Morant. Fue finalmente presidente del PSPV.

A finales de 2024 llegó su mejor foto en Ferraz. “Número ocho” en la ejecutiva federal del PSOE, al frente de la política municipal. A partir de ahí empezó el tramo descendente: a comienzos de 2025 renunció a la presidencia del PSPV y dejó la secretaría provincial del PSOE en Alicante, cediendo el testigo a Rubén Alfaro para ejercer como presidente. Y a mediados de 2025, tras la crisis que Sánchez abordó en el partido por los presuntos casos de corrupción, perdió peso en la ejecutiva federal y también dejó la presidencia provincial.

La semana actual, con los wasaps como chispa y el relevo decidido por Morant, vuelve a colocar a Soler en una escena incómoda, la de explicar su posición y, a la vez, medir fuerzas sin exhibirlas. En público, su mensaje es de disciplina y pertenencia al proyecto de Sánchez. En privado, en el PSOE alicantino se impone otra lectura. Soler está en fase de espera. “Ahora está en eso”, dice una de las fuentes.

En el partido también se apunta que, con la pérdida cada vez más pronunciada de relevancia de Soler, puede quedar de nuevo en cuestión la continuidad del subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, uno de los últimos cargos que impuso en la provincia. La pregunta que queda abierta, y que sobrevuela cada perfil suyo desde hace años, no es si resiste. Es cómo vuelve.