Los expertos avalan la nueva financiación pero reclaman a Montero el fondo de nivelación y la quita de la deuda

Los expertos en financiación autonómica de la C. Valenciana avalan el nuevo modelo planteado por el Gobierno central y que elevaría los ingresos de la comunidad en casi 3.700 millones al año porque generará una "significativa aproximación" de los recursos que recibe la Generalitat con la media estatal, aunque defienden que la propuesta debería incluir también el fondo de nivelación transitorio y una quita de la deuda más amplia que la ofrecida por el Ejecutivo central, de poco más de 11.000 millones.

Así lo ha manifestado Francisco Pérez, director de investigación del Ivie y que ha ejercido de portavoz del grupo de sabios que asesora a la Generalitat en financiación, que este martes se ha reunido primero con el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y posteriormente con los grupos parlamentarios de las Corts para debatir la propuesta que mañana Hacienda ampliará a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Pérez ha celebrado que la fórmula planteada por María Jesús Montero incremente la aportación de dinero del Estado a los territorios y que este se derive en mayor proporción a aquellos peor tratados por el modelo actual, como el valenciano. "Se aprecia la voluntad de que las diferencias se reduzcan sustancialmente", ha destacado. Ha aplaudido también que se refuerce la "descentralización tributaria" con ese aumento del porcentaje de la recaudación de algunos impuestos hacia las autonomías.

Nivelación y quita "simultáneas"

Con todo, el experto ha querido ser prudente ante la falta de información sobre el nuevo sistema. Así, además de reclamar "más transparencia" a Montero, ha evitado concretar los ingresos por habitante ajustado que llegarían con este modelo precisamente por esa ausencia de datos. Aun con eso, Pérez ha remarcado que la C. Valenciana saldrá mejor parada que ahora, ya que el incremento de recursos es del 10 % y la autonomía "captaría el 17 %" de ese incremento, una proporción por encima de su peso poblacional. De ahí esa "significativa aproximación" que vaticina el director el Ivie.

Pese a admitir que el planteamiento de Moncloa "recoge muchas demandas" que los expertos valencianos han elevado durante este tiempo de reivindicación y que además "reconoce la infrafinanciación" de la C. Valenciana de forma expresa, el grupo de sabios no se olvida de dos aspectos que ahora dividen a los partidos políticos: el fondo de nivelación y la quita de la deuda.

Pérez ha defendido que ambas medidas deberían implementarse "simultáneamente" con la reforma del modelo porque "si no, seguiremos caminando con la misma mochila", ha dicho en relación a esa falta de recursos anual que se convierte en déficit y los intereses que se pagan por el pasivo, que en el caso valenciano supera ya los 60.000 millones.

Choque político

La posición de los expertos no ha logrado acercar posiciones entre partidos, que han mantenido sus diferencias ante la propuesta de Montero: el PPCV sigue sin pillarse los dedos hasta conocer la "letra pequeña" del nuevo modelo y reclama incluir en el paquete el fondo de nivelación y la quita de la deuda; el PSPV mantiene su entusiasmo ante la propuesta y la presión sobre el Consell para votar a favor, olvidándose del fondo de nivelación; Compromís reclama también como el PP esa compensación temporal y la condonación de la deuda, aunque con expectativas mucho más optimistas que los populares, mientras Vox lo niega todo e insiste en la recentralización de competencias.

Ante ese cónclave de mañana, el PPCV ha solicitado a Rovira que mantenga ante Montero la demanda de lo que considera son los "tres pilares" fundamentales para las arcas autonómicas: una reforma del sistema, el fondo de nivelación hasta que se apruebe en el Congreso y la quita de la deuda, pese a que los populares no han prestado demasiada atención hasta el momento a las propuestas de condonación del Ejecutivo central.

Y así lo hará el conseller de Hacienda, quien tras la reunión ha insistido en esa ausencia de datos, que imposibilita que la Generalitat adopte una "postura definida". Rovira ha señalado que el planteamiento del Gobierno "no está bien parido" por haberlo negociado con ERC y no con las autonomías, aunque ha insistido en que "las cifras iniciales no pintan mal".

El Consell promete autonomía frente a Génova

En ese sentido, el popular ha considerado "fundamental" que el Ejecutivo central recoja también el fondo de nivelación y la quita de la deuda, que pide incrementar de los 11.000 millones que ofrece Montero y los cerca de 40.000 que reivindican los expertos. Además, ha prometido que la posición del Consell no estará "subordinada" a la que adopte la dirección nacional del PP.

Con todo, la diputada Mari Carmen Contelles ha pedido "prudencia" ante el "anuncio" del Gobierno de una reforma que elevaría en 3.669 los ingresos anuales de la C. Valenciana a través del sistema de reparto, recordando que nace de un pacto con ERC: "Siempre que el PSOE pacta con ERC los valencianos pagan la factura", ha recordado antes de pedir esperar a conocer la "letra pequeña" del nuevo modelo, que se debería desgranar en el CPFF de este miércoles.

Puesto que la reforma, de salir adelante en el Congreso, no entraría en vigor hasta 2027, el PPCV da mucha importancia al fondo de nivelación para que en 2026 la C. Valenciana reciba ya mayores recursos. Así lo ha recordado Contelles, que ha insistido en el cambio de posición del PSPV sobre esta herramienta temporal que sí defendía Ximo Puig y que siguen reclamando los expertos.

PSPV: la nivelación, un "parche"

Los socialistas, a través de su síndic José Muñoz, han tachado de "parche" el fondo de nivelación y se han centrado en el plan presentado por Montero, que sitúan como "la propuesta valenciana" y la "solución estructural". Según Muñoz, "recoge todas las peticiones de la C. Valenciana en los últimos 10 años" y no contiene "ningún elemento" que impida al Consell votar a favor en el CPFF.

"No tienen derecho a renunciar a la mejor propuesta. Si no, sería una decisión imperdonable que contribuiría a seguir hundiendo la hipoteca reputacional", ha añadido el socialista, que ha recordado que el incremento anual de ingresos que proyecta el Ministerio de Hacienda duplicaría el fondo de nivelación anual que el president Juanfran Pérez Llorca reclamó a Pedro Sánchez en su reciente reunión en Moncloa.

Así, el PSPV ha instado al jefe del Consell a decidir al margen de la posición de Génova y, además, a hacerlo de modo favorable a la propuesta. "Ni tutelas ni tutías", ha reclamado Muñoz, que ha insistido en que Llorca "debe pensar en los intereses de los valencianos con rigor y aprovechar esta oportunidad histórica".

Compromís, optimista pero exigente

En un punto intermedio se encuentra Compromís, que se muestra optimista ante la propuesta pero sin olvidar, como el PPCV, el fondo de nivelación y la quita de la deuda. El síndic Joan Baldoví ha "celebrado" que haya una propuesta encima de la mesa y que otorga "más recursos a la C. Valenciana", pero ha insistido en las otras reivindicaciones históricas.

No ha querido, sin embargo, avanzar la posición que tomarían los dos diputados de la coalición en el Congreso. "Quan toque regarem", ha señalado antes de recordar que el planteamiento del Gobierno "se puede mejorar".

Por último, la diputada de Vox Teresa Ramírez ha insistido en tildar de "trampa" la propuesta porque detraerá recursos al Estado y provocará una subida de impuestos para paliar esa merma de ingresos de la caja central. Ramírez ha vuelto a dejar patente el centralismo de Vox y ha apostado por "devolver las competencias al Gobierno central y quitar las fronteras autonómicas".