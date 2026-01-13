Narbona critica en Alcoy que la Generalitat “insista” en construir en suelos inundables tras la dana

Cristina Narbona ha llevado este martes a Alcoy un mensaje con doble lectura: por un lado, la reivindicación de las políticas de adaptación al cambio climático asociadas a fondos europeos; por otro, una crítica directa a la Generalitat por el urbanismo en zonas inundables tras la dana. La presidenta del PSOE ha visitado el entorno del río Riquer para conocer la nueva fase del proyecto AlcoiBioUp, una actuación de renaturalización que el partido socialista enmarca como continuidad de las obras de encauzamiento e integración del cauce en la ciudad impulsadas hace dos décadas.

Narbona ha situado la visita en el contexto de la emergencia climática y la gestión del riesgo. “La emergencia climática no es para nuestros hijos ni nuestros nietos”, ha advertido, antes de vincular el calentamiento global a episodios cada vez más extremos: “Eso significa temperaturas más altas, noches tropicales y un régimen de pluviometría en el que se pasa de etapas de gran sequía a inundaciones muy graves”. En ese escenario, ha defendido que las administraciones deben preparar las ciudades ante “fenómenos extremos” y ha destacado el papel de los fondos Next Generation en la transición ecológica.

La dirigente socialista ha puesto el foco en la relación entre ríos, ciudad y seguridad. En su intervención ha alertado de que los cauces “van a tener momentos de inundaciones y desbordamientos” y ha lanzado su dardo al Consell: “Lo que no hay que hacer es lo que se ha visto en la dana de Valencia de construir sobre suelos inundables. Estamos viendo que la Generalitat vuelve a insistir y no aprende de una lección tan dramática”.

La emergencia climática ya está aquí y exige respuestas de todas las administraciones Cristina Narbona — Presidenta del PSOE

La visita se ha apoyado en el relato local de un proyecto que, según Narbona, ha crecido en ambición desde su fase inicial. La presidenta del PSOE se ha mostrado satisfecha por “volver 20 años después” y ver una intervención “más amplia, ambiciosa y completa”, orientada a integrar el cauce, generar oportunidades económicas y mejorar “la salud y la seguridad”. También ha valorado que la actuación incluya mejoras de calidad del agua y recuperación de flora y fauna autóctona, con el objetivo de que el río sea un espacio para disfrutar y un factor de calidad de vida.

En el plano político, Narbona ha aprovechado además para reabrir viejos debates hídricos, sosteniendo que el trasvase del Ebro “no lo derogó el Gobierno de España” sino la Comisión Europea y ha reordando que, en paralelo, sí se financió infraestructura como desaladoras que hoy operan en la provincia.

El mensaje de Narbona sobre los suelos inundables coincide, sin embargo, con un anuncio difundido este mismo martes por la Generalitat que apunta en la dirección contraria a la crítica socialista. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que el Consell prevé ampliar las limitaciones a la construcción en zonas inundables dentro de la revisión del Patricova, con el objetivo de “adaptar el urbanismo a un nuevo contexto climático y reforzar la seguridad de las personas frente a episodios extremos”.

Ampliar las limitaciones en zonas inundables reforzará la seguridad frente a episodios extremos Vicente Martínez Mus — Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente

Según ha explicado Martínez Mus ante la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la revisión se plantea en dos fases, una primera centrada en las cuencas más afectadas por las riadas de 2024 y una segunda para extender el análisis al conjunto del territorio. El proceso, ha añadido, cuenta con asesoramiento técnico de la Universitat Politècnica de València y prevé incorporar modelizaciones con periodos de retorno extremos de hasta 2.000 años, ante la evidencia de que los escenarios tradicionales pueden quedarse cortos. La Generalitat sostiene, además, que la superficie inundable resultante podría ser mayor que la reflejada en cartografías actuales, lo que implicaría ampliar zonas con restricciones a nuevos desarrollos.

Con ese contexto, la visita de Narbona a Alcoy se mueve entre el escaparate de proyectos de renaturalización vinculados a fondos europeos y el choque político por la planificación del territorio tras la dana, ahora con dos relatos enfrentados, el del PSOE, que acusa al Consell de no extraer lecciones de una “lección tan dramática”, y el de la Generalitat, que defiende que prepara un endurecimiento de las limitaciones urbanísticas precisamente para adaptarse a un escenario climático más extremo.