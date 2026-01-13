Pérez Llorca endurece el choque con Montero por la financiación y fija condiciones para apoyarla

Juanfran Pérez Llorca ha elegido este martes su primera visita institucional como presidente de la Generalitat a la Diputación de Alicante para marcar un cambio de paso en el debate de la financiación autonómica. Tras un primer posicionamiento más prudente, a la espera de conocer detalles, el jefe del Consell ha comparecido ahora con un discurso más contundente contra la propuesta del Gobierno, que se explicará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Pérez Llorca ha insistido en el marco que ya había anticipado este lunes y lo ha reforzado con una acusación directa: “Lo dije ayer y lo vuelvo a decir, la intención del Gobierno con esta propuesta no es arreglar el problema de la financiación en España, pretende dividir a los españoles y polarizar”. Frente a eso, ha reclamado “un sistema de financiación justo para todos los españoles, para todas las comunidades” y ha cuestionado el diseño del plan. “Se plantea un plan en el que hay autonomías perjudicadas y un trato de favor a otras”, ha avisado, al considerar que ese desequilibrio compromete “la justicia que tiene que haber en el reparto de fondos entre todas las comunidades”.

El presidente ha centrado la crítica en el método previo de negociación y en el papel del PP. “Lo lógico sería cuando se pretende negociar un plan de financiación llamar a los presidentes autonómicos, no llamar al secretario general o presidente de un partido independentista”, ha afirmado. Con ese escenario, ha añadido que “es muy difícil apoyar ese sistema de financiación” porque “de modo global no es bueno y en el caso concreto de la Comunidad Valenciana tampoco”.

Pérez Llorca ha vinculado la posición valenciana al acuerdo interno que el Consell dice haber tejido con agentes sociales y fuerzas políticas. “Soy un presidente que apela por el consenso y aquí lo ha habido entre sindicatos, patronal y partidos políticos para exigir siempre un modelo bueno para la Comunidad, para exigir la condonación de la deuda, que son más de 40.000 millones a consecuencia de no estar bien financiados y un fondo de nivelación transitorio”, ha recalcado. En ese punto, ha endurecido la advertencia: “No seré yo el que rompa el consenso que tanto ha costado tener en la Comunidad”. Y ha apuntado a la falta de avances sobre esos dos ejes: “Y sobre la deuda y el fondo de nivelación no hay noticia alguna ni propuesta”.

El tono de Pérez Llorca llega después de que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, se moviera este lunes en un registro más técnico, sin salirse del carril del PP estatal. El responsable de las arcas autonómicas aseguró que el “power point sin más datos” que maneja “no pinta mal”, aunque matizó: “Necesitamos saber más” y reclamó conocer “la letra pequeña” antes de fijar postura definitivas.

En la misma comparecencia en Alicante, el presidente también se ha posicionado contra el último anuncio de Pedro Sánchez sobre el alquiler, que incluye una rebaja fiscal para los propietarios que renueven contratos sin subir el precio. Pérez Llorca ha cuestionado el enfoque y ha pedido centrar la política pública en aumentar el parque disponible: “En la vivienda lo importante es poner el foco sobre la oferta y no regular tanto la demanda. Por tanto, mientras no haya un plan específico para la oferta difícilmente se va a solucionar el problema”.

Además, ha atacado el momento político y el contenido de la propuesta: “Veo una vez más un intento a la desesperada del presidente del Gobierno, a la vista de que hay varios procesos electorales y todos apuntan a que no le van a ir muy bien, de llamar la atención con propuestas que creo que están carentes de contenido y de rigor”.

Por último, ha abordado el manifiesto difundido este lunes por el exministro Jordi Sevilla, que pide un “cambio de rumbo político” en el PSOE y apela a acuerdos. Pérez Llorca se ha identicado con esa llamada: “Cualquier político sea del signo que sea que pida dialogo, consenso y acuerdos me identifico muy bien con él. Es la forma que tengo yo de entender la política”.

Y, desde ahí, ha vuelto a la financiación para denunciar la exclusión del PP en la negociación: “Hablamos de financiación y el PP ha quedado excluido de esa negociación previa cuando gobernamos casi todas las comunidades. Eso no tiene ningún tipo de rigor”. Ha cerrado con un ofrecimiento en esa misma línea: “Insisto en que los políticos que quieran dialogo, puntos en común y se centren en mejorar la vida de todos los españoles podrán contar con el PPCV”.