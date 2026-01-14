La oposición acusa al PP de “gripar” la Diputación de Alicante en un pleno exprés con un único punto resolutivo

El primer pleno ordinario de 2026 en la Diputación de Alicante ha dejado un escueto orden del día. La parte resolutiva se ha despachado en apenas unos minutos, de las 12:08 a las 12:11, con un solo acuerdo efectivo, y la sesión completa se ha cerrado en menos de media hora, incluyendo la moción de Vox y el turno de ruegos y preguntas.

Este formato ha sido el argumento central de la oposición para acusar al equipo de gobierno del PP de falta de iniciativa y de convertir la institución en un órgano sin pulso político. El portavoz socialista, Vicente Arques, ha destacado que entre el pleno ordinario del 3 de diciembre y el de este 14 de enero han transcurrido “25 días hábiles” y que el balance “es muy negativo”. “Si exceptuamos la moción de Vox, el pleno ha durado tres minutos. La Diputación no ha paralizado, ha gripado”, ha asegurado, antes de rematar con una petición directa al presidente, Toni Pérez: “Tienen quince diputados, sin contar a usted; al menos podrían traer un punto por diputado. El nivel es muy bajo, le ruego que impulse la acción de la Diputación”.

Cumplimos con un pleno ordinario al mes y damos espacio a mociones y preguntas Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

Compromís ha reforzado esa idea al calificar tras el pleno la situación de “estructural” y describir una Diputación “desaparecida”, “instalada en la inacción” y con “plenos vacíos de contendo”, además de cargar contra Toni Pérez por estar, a su juicio, “más pendiente del caos que arrastra a Benidorm” que de liderar la institución provincial. En la misma línea, el PSOE ha insistido el que el pleno ha estado “vacío de contenido y sin ambición para la provincia”, con “trámites administrativos, daciones de cuenta y un único punto resolutivo en materia de Hacienda”.

La respuesta del presidente de la Diputación ha pasado por reivindicar el cumplimiento del marco ordinario: “Esta presidencia cumple la ley de un pleno ordinario al mes para que los grupos introduzcan mociones y ruegos y preguntas”. Toni Pérez ha recordado que solo se ha presentado una moción, la de Vox, y ha defendido que el orden del día se ajustaba a los asuntos que había que tramitar.

La Diputación no ha paralizado, ha gripado. Con un solo punto el balance es negativo Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

En ese mismo turno, el presidente ha aprovechado para introducir un mensaje político ajeno a los puntos debatidos, centrado en la Mesa del Agua y el trasvase Tajo-Segura, y ha denunciado “un atropello ideológico” por el “constante recorte” del trasvase “por un supuesto criterio de sostenibilidad”. Toni Pérez ha añadido que el sector espera unas reglas de explotación que “se tendrían que haber aprobado en diciembre” y ha encuadrado su intervención en el seguimiento del debate hídrico que afecta a Alicante, Murcia y Almería.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha recogido el guante del agua, pero lo ha trasladado al ámbito local para reprochar al PP que la Diputación se pronuncie sobre decisiones del Estado mientras evita, según ha dicho, hablar de determinadas decisiones urbanísticas en municipios gobernados por los populares. Perles ha citado el caso de un municipio de la provincia [Llíber] donde se plantean “490 chalets con 490 piscinas” y ha defendido que la comisión provincial del agua debería pronunciarse. Toni Pérez ha replicado apelando a la “autonomía local” y a que la “tutela efectiva” corresponde a la Generalitat, y se ha alineado con el enfoque de la Mesa del Agua, centrado en el abastecimiento y no en el uso municipal.

El PP prioriza la soberbia sobre el interés común y el PSOE calla sorprendentemente Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

Más allá del debate político, el único punto resolutivo del pleno ha sido el relativo a SUMA. La corporación ha autorizado y ha avalado al organismo de recaudación de la Diputación para concertar una operación especial de tesorería (crédito a corto plazo) destinada a anticipar liquidez a los ayuntamientos que tienen delegada la recaudación del IBI y del IAE. El mecanismo permite adelantar hasta el 75 % de la recaudación presumible de esos tributos en 2026, de manera que los municipios dispongan de caja desde principios de año y la operación se devuelva conforme entra la recaudación real.

En la parte de control, el pleno ha tomado conocimiento de la renuncia de la diputada provincial Lourdes Llopis. Su salida está vinculada al relevo ya anunciado en el grupo del PP. El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, se incorporará posteriormente como diputado provincial una vez completados los trámites, en un calendario escalonado que separa la formalización de la renuncia y la entrada del sustituto.

Un pleno con un único acuerdo efectivo evidencia el vacío político y de gestión de la Diputación Ximo Perles — Diputado de Compromís en la Diputación de Alicante

La única moción debatida, presentada por Vox, ha sido rechazada de forma amplia. La portavoz de Vox, Gema Alemán, ha defendido impulsar la industria tecnológica en la provincia y ha reclamado apoyo “con los recursos de partidas ideológicas”. Compromís se ha abstendio. Perles ha explicado que no estaba en contra del fondo, pero que el texto entraba en el terreno de las “partidas ideológicas” y ha optado por la abstención.

El PP ha votado en contra. Su diputado Carlos Pastor ha sostenido que la propuesta reducía la política de innovación a “financiar un congreso determinado en Elche” y ha defendido que la Diputación ya trabaja en líneas estables —subvenciones de promoción económica y proyectos como el CENID, además de colaboraciones universitarias— frente a “actos aislados”. El PSOE también ha votado en contra. El diputado José Ramiro ha calificado la propuesta como “vacía, poco seria e ideológica”. El resultado final ha sido un voto a favor, una abstención y 29 en contra.