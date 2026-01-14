Llorca lidera la primera reunión de la gestora del PPCV: “El partido sale reforzado”

La gestora del PPCV, bautizada como “comisión transitoria”, ha celebrado este miércoles su primera reunión y ha estado liderada por el presidente del organismo, Juanfran Pérez Llorca, también presidente de la Generalitat.

La sede autonómica de la formación, en la ciudad de València, ha acogido este cónclave en el que Llorca ha defendido que “el PPCV es el proyecto más amplio y que mejor representa a la sociedad”, considerando además que “el partido sale reforzado”.

Con la reunión de la gestora el partido considera que “se cierra el proceso de transición” desde la dimisión del anterior presidente del partido y de la Generalitat, Carlos Mazón.

Interinidad

La gestora del PPCV debe conducir la formación hacia un congreso que presumiblemente se celebrará este año. El 22 de diciembre el partido anunció la composición de este órgano interino tras la dimisión forzada de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat y de su retirada como presidente del PPCV un año después de la dana de la provincia de Valencia, que provocó 230 muertes y cuya gestión fue muy discutida. Su relevo en la formación es el mismo que en la Presidencia, Juanfran Pérez Llorca, a quien le acompañan Carlos Gil (diputado nacional y alcalde de Benavites, Valencia) y Juan Carlos Caballero (portavoz de gobierno en el Ayuntamiento de València) como secretario general y coordinador general, respectivamente.

A ellos hay que sumar otra treintena de integrantes entre vocales, miembros del comité de derechos y garantías y del comité electoral. En el núcleo más “de partido” aparecen tres alicantinos con peso en la estructura: Macarena Montesinos, José Ramón González de Zárate y Consuelo Maluenda. Montesinos, secretaria general del grupo del PP en el Congreso y una figura con interlocución directa con Génova, entra además en el Comité Electoral que preside Esteban González Pons. En Alicante, el presidente provincial Toni Pérez coloca dos piezas: González de Zárate, mano derecha suya en Benidorm y coordinador provincial, y Maluenda, su jefa de Gabinete en la Diputación, ligada a Mazón como Montesinos y esposa del conseller José Antonio Rovira.

El cuarto nombre alicantino en la lista de vocales es Miguel Ángel Ivorra, concejal de La Nucia y director general de Urbanismo, próximo al entorno del alcalde Bernabé Cano y con trabajo orgánico comarcal en la Marina Baixa, que suma una cuota de confianza en un organigrama pensado para reforzar el control interno y la cohesión.

La Vega Baja gana visibilidad con Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, designado presidente del Comité de Derechos y Garantías. Dolón emerge como referencia territorial en el sur y como único representante de la comarca en el esquema orgánico, después de meses de malestar soterrado con la etapa anterior, con Mazón al frente, y en un momento en el que el PP busca recomponer su estructura en un territorio clave por peso demográfico de cara a las próximas citas electorales. La propia agenda de Llorca ya ha subrayado esa intención: una de sus primeras visitas en la provincia fue precisamente a Torrevieja, donde volvió a situar el agua como prioridad y pidió un Pacto Nacional del Agua para garantizar el futuro de la agricultura.

El bloque alicantino se completa con dos concejales que entran como “cuotas” de las grandes ciudades: Antonio Peral, edil en Alicante y hombre de perfil orgánico del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, y María Bonmatí, concejala en Elche y representante del ejecutivo local de Pablo Ruz. Bonmatí fue esposa del exedil ilicitano Sergio Rodríguez, fallecido en un accidente de tráfico.