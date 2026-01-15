Aitana Mas no continuará como portavoz de Iniciativa-Compromís
La diputada autonómica y exvicepresidenta del Consell ha tomado esta decisión junto a su compañero Alberto Ibáñez y ambos han explicado a la militancia el motivo de su decisión a través de una carta
La exvicepresidenta de la Generalitat y diputada en las Cortes por Alicante, Aitana Mas, ha anunciado que no optará a la reelección como portavoz de Iniciativa-Compromís.
(INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)
