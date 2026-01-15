Alcoy acogerá el congreso de las juventudes de Compromís en febrero

El Espacio Ágora de Alcoy, ubicado en la plaza Ramón y Cajal, será el lugar en el que Joves PV, las juventudes de Més, partido mayoritario en la coalición Compromís, celebrará su sexto congreso. Tendrá lugar el 21 de febrero y la organización considera que el cónclave supondrá “un punto clave para el futuro de la organización”.

Los principales cargos de la organización juvenil se elegirán en este acto que pretende “definir las líneas estratégicas con el objetivo de construir una alternativa que eche al PP de la Generalitat”.

Las inscripciones al congreso se pueden realizar hasta el 20 de enero, aunque hasta ahora sólo un militante ha registrado su candidatura. Se trata de Joan Guanter, el secretario actual de Joves PV y concejal de Infancia, Juventud, Medio Ambiente y Derechos LGTBI en Alfara del Patriarca, provincia de Valencia, donde el PSOE y Compromís comparten el gobierno municipal. Guanter lleva en el cargo dos años.

Organización interna

Actualmente, en la dirección de Joves PV hay tres miembros de la provincia de Alicante. La más conocida es María José Calabuig, diputada autonómica, natural de Banyeres y encargada del área de política. También están Alberto Robles, de Benissa; y Samuel Medina, de Alcoy, ambos del equipo de comunicación.

Este último, también secretario comarcal de Compromís en l’Alcoià, ha celebrado que el congreso se convoque en su ciudad, cosa que para él “demuestra la fortaleza del proyecto" en la comarca "y el papel fundamental que juega la juventud en la construcción de una alternativa para devolver la dignidad al gobierno valenciano”.

A la espera de que la única candidatura a liderar Joves PV presente una propuesta de equipo, desde este ámbito pronostican que “no habrá grandes cambios” respecto a los nombres que hasta ahora han formado parte de las juventudes del partido valencianista.

El acto lo cerrará Joan Baldoví, síndic de Compromís y referente de la coalición, y asistirán “la mayoría de representantes” de la formación.