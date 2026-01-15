Alcoy acogerá el congreso de las juventudes de Compromís en febrero
Baldoví cerrará este encuentro y actualmente sólo hay un candidato a la elección, el actual secretario general, Joan Guanter
El Espacio Ágora de Alcoy, ubicado en la plaza Ramón y Cajal, será el lugar en el que Joves PV, las juventudes de Més, partido mayoritario en la coalición Compromís, celebrará su sexto congreso. Tendrá lugar el 21 de febrero y la organización considera que el cónclave supondrá “un punto clave para el futuro de la organización”.
Los principales cargos de la organización juvenil se elegirán en este acto que pretende “definir las líneas estratégicas con el objetivo de construir una alternativa que eche al PP de la Generalitat”.
Las inscripciones al congreso se pueden realizar hasta el 20 de enero, aunque hasta ahora sólo un militante ha registrado su candidatura. Se trata de Joan Guanter, el secretario actual de Joves PV y concejal de Infancia, Juventud, Medio Ambiente y Derechos LGTBI en Alfara del Patriarca, provincia de Valencia, donde el PSOE y Compromís comparten el gobierno municipal. Guanter lleva en el cargo dos años.
Organización interna
Actualmente, en la dirección de Joves PV hay tres miembros de la provincia de Alicante. La más conocida es María José Calabuig, diputada autonómica, natural de Banyeres y encargada del área de política. También están Alberto Robles, de Benissa; y Samuel Medina, de Alcoy, ambos del equipo de comunicación.
Este último, también secretario comarcal de Compromís en l’Alcoià, ha celebrado que el congreso se convoque en su ciudad, cosa que para él “demuestra la fortaleza del proyecto" en la comarca "y el papel fundamental que juega la juventud en la construcción de una alternativa para devolver la dignidad al gobierno valenciano”.
A la espera de que la única candidatura a liderar Joves PV presente una propuesta de equipo, desde este ámbito pronostican que “no habrá grandes cambios” respecto a los nombres que hasta ahora han formado parte de las juventudes del partido valencianista.
El acto lo cerrará Joan Baldoví, síndic de Compromís y referente de la coalición, y asistirán “la mayoría de representantes” de la formación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- Los policías sobre el presunto crimen machista de Alcoy: 'Parecía una película de terror
- El juzgado archiva la denuncia por violencia de género contra un mando de la Policía Local de Alicante: 'Me han hundido la vida