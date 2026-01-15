Iniciativa plantea una mesa de partidos en Alicante para explorar una candidatura unitaria de la izquierda en 2027

Continuidad en el partido y nuevas estrategias para el conjunto de la izquierda. Iniciativa, una de las formaciones que integran la coalición Compromís, ha celebrado este jueves su asamblea precongresual en Alicante para ratificar por unanimidad su confianza en el líder local del partido, Rafa Mas, que continuará ejerciendo como portavoz.

Así lo ha decidido la asamblea en una reunión celebrada en la sede de Compromís, en el barrio de Benalúa, después de que la candidatura de Mas no haya sido contestada con ninguna propuesta alternativa. El también concejal y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, además, mantienen el conjunto de su ejecutiva tal como estaba diseñada.

De esta manera, Carolina González continuará como secretaria de Organización local y el resto de personas y responsabilidades serán Luisa Martín en Feminismos, Fran León en LGTBI, Mamen Molina en Relaciones con los Sindicatos, Iván Gómez en Acción Social, Juan Pablo Serra en Juventud, Federico Zaragoza en Relaciones con Partidos, Asmik Torosyan en Migraciones, María Luisa Mungia en Movimientos Sociales, Carmen Villaverde en Fiestas, Luis García Albentosa en Comunicación y Emilio Rosillo en Memoria Histórica, Cultura e Identidad.

Propuesta preelectoral

Entre las resoluciones aprobadas en la asamblea del jueves destaca la propuesta de crear una “mesa de partidos” en Alicante para explorar una futura candidatura electoral unitaria de la izquierda en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027.

En concreto, “instan” a los “partidos políticos progresistas y a otros actores sociales interesados a impulsar, en las próximas semanas, la creación de una mesa de trabajo estable orientada a la construcción de un frente común para el cambio en Alicante”. En este espacio plantean que participen también "sindicatos, movimientos sociales, plataformas vecinales, entidades del ámbito económico y asociaciones ciudadanas”. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad.

Asamblea precongresual de Compromís celebrada en Alicante. / INFORMACIÓN

No es el primer mensaje que Iniciativa manda en este sentido. En octubre, en una asamblea local del partido, la formación propuso a Rafa Mas como candidato para las elecciones municipales de 2027 y animó a trabajar “con convicción por la confluencia de las izquierdas” a través de “un proceso de diálogo y negociación” entre las formaciones de este espectro, que fundamentalmente serían los otros partidos de la coalición Compromís (Més y Els Verds), Esquerra Unida, Podemos y Sumar.

Aquel planteamiento no fue reconocido por las formaciones interpeladas, que interpretaron que el momento era “muy incipiente” y negaron haber iniciado ningún tipo de contacto. En Iniciativa, sin embargo, consideran que en Alicante “se está tardando” en abrir este debate.

El momento del partido

Con esta asamblea precongresual, y ante la ratificación de Rafa Mas y la falta de alternativa, Iniciativa no celebrará asamblea local en Alicante, tal como el partido ha propuesto para que, a partir del 20 de enero, se convoquen votaciones para renovar las ejecutivas locales.

Desde febrero Iniciativa organizará los congresos supracomarcales y el 28 de marzo celebrarán el congreso del partido en València, al cual no se presentarán los actuales portavoces, la diputada autonómica Aitana Mas y el diputado nacional Alberto Ibáñez.