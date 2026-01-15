Leire Pajín reclama una UE “más ambiciosa” en ayuda humanitaria ante la policrisis y el recorte de fondos

La eurodiputada socialista y exministra Leire Pajín ha traído este jueves a Casa Mediterráneo el trabajo político de un año para colocar a la Unión Europea ante un espejo incómodo. Más crisis humanitarias, complejas y encadenadas, justo cuando el sistema que debería atender a los más vulnerables se queda sin oxígeno financiero. Ese es el corazón de su informe de iniciativa, un texto similar a las proposiciones no de ley que elaboran los eurodiputados, con el que, como relatora permanente de Ayuda Humanitaria del Parlamento Europeo, busca marcar prioridades a la Comisión y empujar una respuesta “más efectiva y ambiciosa”.

Pajín sitúa el documento en un tablero internacional que describe como una sucesión de emergencias que se solapan y se retroalimentan. En su relato, el contexto se ha agravado tras la decisión anunciada por Estados Unidos de retirar ayuda humanitaria, un movimiento que, a su juicio, obliga a Europa a asumir responsabilidad. “Tenemos más capacidad de prestar atención a las crisis humanitarias y se está reduciendo de golpe la financiación”, resume. La tesis que sostiene la iniciativa, explica, es que esta tensión “pone a prueba la solidez de los principios, compromisos e instituciones” y, si se normaliza, pone “en riesgo” a nuestra sociedad.

La eurodiputada benidormense enlaza esa defensa de valores con una lectura de estabilidad global y seguridad. “Renunciar al papel de prevención de conflictos aumenta la tensión, el desplazamiento de personas, los extremismos y se generan contextos que alimentan el terrorismo internacional”, advierte, para insistir en que el repliegue no es neutro: “Genera inestabilidad y pone en peligro nuestra seguridad”.

Principios en juego

Uno de los ejes del texto es el blindaje del derecho humanitario internacional y sus reglas de neutralidad, imparcialidad e independencia. Pajín afirma que esas reglas, “que nos habíamos dotado para que la respuesta llegue a todas las víctimas”, se están vulnerando en distintos escenarios. “No podemos renunciar a que la asistencia sea neutral y llegue a todas las partes”, dice, y señala especialmente Gaza, donde, según defiende, “el sistema de ayuda que se ha impuesto está siendo utilizado como instrumento de guerra” y puede sentar un precedente peligroso para otros conflictos. “En Gaza es donde más en juego está la credibilidad y coherencia de la UE y tenemos que ser claros y contundentes ahí”, remarca.

El informe también reivindica el multilateralismo en un momento en el que, según describe la ponente, hay actores dispuestos a imponer “la capacidad militar y poderosa”. En ese marco, subraya la necesidad de reforzar la función de Naciones Unidas y abre el debate sobre su reforma, incluida la ampliación de actores en el Consejo de Seguridad para reflejar el equilibrio real de poder e influencias del mundo actual.

Eficacia y burocracia

Con menos financiación y más crisis, el mecanismo humanitario, reivindica Pajín, debe ser eficaz. Ahí el documento empuja cambios prácticos: evitar duplicidades, aligerar cargas burocráticas y apoyarse más en actores locales, además de una “apertura hacia el sur” que permita respuestas adaptadas al terreno. En paralelo, reclama “un marco financiero más ambicioso” y “reforzar el sistema financiero internacional” para mantener una arquitectura humanitaria que, en su diagnóstico, ya está “pidiendo ayuda”.

La propuesta, añade, pone el foco en contextos frágiles donde el Estado es débil, pero también advierte de realidades híbridas: “Hay estados sólidos con territorios frágiles y poblaciones vulnerables”, explica, mencionando Colombia para ilustrar que la fragilidad no responde a un único molde.

El último bloque que destaca es el del papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos. Pajín mantiene que no pueden quedar relegadas a ser “las víctimas de las víctimas” por la violencia sexual en las guerras y apunta al liderazgo comunitario como palanca de paz. Cuando hay mujeres al frente de estructuras locales, considera, la resolución de conflictos resulta más eficaz.

Este es el resumen de un año de trabajo con aportaciones de decenas de ONG y expertos, organizaciones como Médicos Sin Fronteras y profesionales “que vienen del terreno, de Gaza, Sudán o Ucrania”, y una negociación compleja que ha desembocado en un acuerdo amplio. “Se han comprometido a favor desde la izquierda hasta los verdes, liberales, socialdemócratas y populares. Es un mensaje de unidad, una buena noticia”, afirma, aunque con cautela: “En el último minuto puede haber enmiendas que sean líneas rojas”. Pajín presentará el informe ante el pleno el lunes y la votación llegará el martes.