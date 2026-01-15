Llorca afea al Gobierno "usar" la mejora de financiación para "blanquear" su pacto con ERC

Al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no es que no le guste el nuevo modelo de financiación que propone el Gobierno central, es que directamente no se lo cree. Es una nueva fase dentro de la negación del Consell (y el PP en general) hacia la propuesta lanzada el viernes pasado por el Ministerio de Hacienda y que ni el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que María Jesús Montero se reunió con los consejeros de Hacienda de las autonomías ha solucionado. Es más, lo ha agravado.

"Por lo que me dijo el conseller (en referencia a Rovira, titular de Hacienda), ayer no se les trasladó ningún modelo", ha expresado Llorca en respuestas a los medios de comunicación tras el acto de homenaje al profesor universitario Manuel Broseta. El jefe del Consell ha mostrado su escepticismo no solo en que el modelo llegue a buen puerto (algo para lo que bastarían los votos del PPCV en el Congreso), sino casi que el Gobierno tenga intención de tirar hacia adelante con ello pese a las explicaciones dadas.

Así, el president ha asegurado que no se cree "nada" de la ministra Montero, que le da la sensación de que lo expuesto por Hacienda es solo un "cartel electoral" de la propia vicepresidenta del Gobierno de cara a Andalucía y que el debate que se ha impulsado es una forma de centrar la atención en otra cosa que no sea la sucesión de escándalos con las que acabó el Partido Socialista a final de año. "¿Dónde está, que yo lo vea?", podría haber acabado preguntando.

No obstante, y aunque le salga la vena santomasiana y acabe introduciendo los dedos en las llagas del sistema planteado para confirmar su existencia, Llorca ha reiterado el posicionamiento contrario que mantuvo días atrás de la cita de Hacienda con las autonomías. De hecho, ha expuesto el resultado de este Consejo de Política Fiscal y Financiera como un argumento a su favor para mostrar su rechazo: "El modelo no será tan bueno cuando todas las comunidades salvo Cataluña no lo aceptan".

A ello, el jefe del Ejecutivo autonómico ha reiterado que no va a "blanquear" con el apoyo del Consell al modelo un acuerdo del Gobierno central con Esquerra Republicana, afeándole que precisamente esta mejora de los recursos sirva para eso. Es más, ha reclamado que no se use a la Comunitat Valenciana, que tendría un incremento de recursos de unos 3.669 millones de euros en 2027 en caso de salir adelante este nuevo modelo, para "blanquear" este pacto con la formación independentista.