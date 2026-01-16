Martín Moratilla, director general de Emergencias durante la dana, vuelve a Alicante tras ser rescatado por el Consell hace seis meses

Cambios constantes en un solo año. Alberto Martín Moratilla, quien fuera director general de Emergencias durante la dana que provocó 230 muertes en la provincia de Valencia y la dimisión, un año después de los hechos, del presidente Carlos Mazón, abandona su segundo cargo en la Generalitat sólo seis meses después de haber sido nombrado.

Este viernes, en la rueda de prensa tras el Pleno del Consell, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, ha anunciado el cese “a petición propia” de este alto cargo de la Generalitat, que en junio fue nombrado director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Valenciana. Un cargo que cuelga de la Conselleria de Interior, actualmente liderada por Juan Carlos Valderrama.

Moratilla asumió esta responsabilidad en junio del año pasado y en circunstancias singulares. El día 26 de aquel mes la Generalitat, todavía presidida por Mazón, anunció su nombramiento diez días después de que fuera ascendido a oficial en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Aquel ascenso se produjo un mes después de que Moratilla abandonara su anterior cargo en la Generalitat también a petición propia.

Este otro cargo era el de director general de Emergencias, responsabilidad que ejercía el día de la dana, el 29 de octubre de 2024. Moratilla es, de hecho, una de las personas que más aparecen en los vídeos grabados en aquella jornada dentro del Cecopi de l’Eliana, en la provincia de Valencia. La Asociación de Damnificados Dana Horta Sud pidió que Moratilla fuera citado como investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), donde se está investigando la gestión que la administración pública llevó a cabo el día de las inundaciones. El fiscal de la dana, Cristóbal Melgarejo, solicitó el rechazo de esta petición.

Este anterior cargo también dependía de la Conselleria de Interior, entonces liderada por Salomé Pradas, que fue destituida un mes después de los hechos. Moratilla abandonó su responsabilidad meses después, en mayo de 2025, a petición propia, para que en junio fuera ascendido a oficial de bomberos en la Diputación de Alicante y para que, días después, fuera rescatado por la Generalitat para asumir el cargo que este viernes ha abandonado.

Según fuentes de la Diputación de Alicante, Moratilla asumirá ahora su puesto como oficial de bomberos en el Consorcio Provincial.