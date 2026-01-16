Así se repartirán las funciones en la gestora del PPCV presidida por Llorca

Un día y medio después de la constitución de la “comisión transitoria”, nombre que el PPCV da a la gestora que dirigirá el partido tras la dimisión de Carlos Mazón, que también abandonó la presidencia de la Generalitat un año después de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, este viernes la formación ha anunciado el reparto de funciones en este órgano interino que desembocará, según las previsiones, en un congreso que devuelva la normalidad al partido en este 2026.

El pasado 22 de diciembre se hizo oficial que la gestora presidida por el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tendría como máximos colaboradores a Carlos Gil, secretario general; y Juan Carlos Caballero como coordinador general. Se trata, respectivamente, del alcalde de Benavites (provincia de Valencia), diputado en el Congreso y próximo a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia; y del portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València, cercano a la alcaldesa María José Catalá.

Aquel día también se dieron a conocer los titulares de las vocalías, y ha sido este viernes cuando se han hecho públicas las funciones de cada uno de los miembros. Entre los alicantinos está María Bonmatí, concejala de Educación en Elche, que se ocupará de la Dinamización Territorial junto a Vicente Huet, director general de Interior y exalcalde de Barxeta (Valencia) y Jéssica Miravete, alcaldesa de Azuébar (Castellón). De esta manera, Bonmatí será la máxima representante alicantina en una sección con tres representantes, una por cada provincia.

También hay un representante por cada provincia de la Comunidad en Movilización y Participación. Por parte de Valencia estará Marga Benlloch, concejala y portavoz del PP en Moncada. El representante de Castellón será Héctor Folgado, vicepresidente y portavoz en la Diputación y vicesecretario de Organización provincial de su partido. En este caso, el alicantino elegido es José Ramón González de Zárate, diputado autonómico, concejal en Benidorm y mano derecha del alcalde de esta ciudad, Toni Pérez, quien también es presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia. González de Zárate es, además, coordinador provincial del PP.

La influencia de Toni Pérez en esta comisión transitoria no acaba aquí, ya que su jefa de gabinete en la Diputación de Alicante, Consuelo Maluenda, ha sido nombrada responsable de Diputaciones. Maluenda es, además, la esposa del conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira.

También es alicantino el responsable de Grandes Ciudades, Antonio Peral, concejal de Presidencia en el Ayuntamiento de Alicante y persona de perfil orgánico del gobierno municipal que lidera el alcalde Luis Barcala.

El responsable de Acción Territorial será otro alicantino: Miguel Ángel Ivorra. Concejal en La Nucia y director general de Urbanismo en la Generalitat, es próximo al entorno del alcalde Bernabé Cano y cuenta con una larga trayectoria de trabajo orgánico en la Marina Baixa.

El resto de vocales

Más allá de miembros alicantinos, entre los titulares del resto de vocalías estará la síndica adjunta Laura Chuliá como responsable de Organización. También la vicepresidenta Primera y consellera Susana Camarero, que se encargará de Políticas Sociales, Mujer y Diversidad, en consonancia con su cargo en la Generalitat. A su lado estará, en este ámbito, la diputada autonómica Elena Bastidas, que fue alcaldesa de Alzira (Valencia) entre 2003 y 2015.

Los otros dos vicepresidentes del Consell, José Díez y Vicente Martínez Mus, se encargarán de Infraestructuras y Territorio, mientras que Miguel Ángel Martínez Montes, secretario general del partido en Nules (Castellón), se hace cargo de Sector Primario.

Por último, Carolina Almiñana, alcaldesa de Carcaixent (Valencia), asume Política Municipal; Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón, hace lo propio con Sociedad Civil; y Germán Alcayde, natural de Silla (Valencia) y con experiencia política en Madrid, donde entre otras funciones ejerció como jefe de oficina del expresidente José María Aznar, será el responsable de Sectores Productivos.

Más allá de los vocales

Los otros cargos de la gestora se reparten entre el Comité de Derechos y Garantías y el Comité Electoral. El primero lo presidirá el alcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Eduardo Dolón, que estará acompañado por el diputado en el Congreso electo por Valencia, Fernando de Rosa, que ejercerá como vicepresidente; y por el secretario, José Morgan García Gómez, asesor del PP en las Cortes.

Además, en este departamento también participarán como vocales María José Ferrer San Segundo, responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de València y vicesecretaria del PPCV; y Ramona Bodescu, secretaria de Emigración-Inmigración en el PP de la provincia de Castellón.

Por último, el Comité Electoral lo presidirá el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. La única alicantina en este órgano es Macarena Montesinos, secretaria general del grupo del PP en el Congreso y figura de interlocución directa con Génova.

En este departamento destaca también la presencia del expresidente Alberto Fabra, actualmente diputado en el Congreso. Junto a los citados estarán, a su vez, Magdalena González de la Red, diputada autonómica por Valencia; y Juan Giner, concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de València.