Un cuarto de siglo de hegemonía de la derecha en Alicante

En el primer cuarto del siglo XXI se ha constatado que la derecha, en Alicante, es la opción política favorita de los electores. Desde el año 2000 se han celebrado hasta 26 comicios en la provincia entre convocatorias europeas, generales, autonómicas y municipales. Sólo en cinco ocasiones se han impuesto las formaciones de izquierdas desde entonces.

Tres de ellas de manera incompleta a nivel provincial: en las municipales de 2003, 2015 y 2019, cuando las formaciones progresistas (PSOE, Esquerra Unida y Bloc, en el primer caso; PSOE, Esquerra Unida, Compromís y Podemos, en los otros) superaron a las conservadoras en número de votos, accediendo a alcaldías como Alicante y Elche tras los efectos del 15M, pero sin que eso sirviera para que el PP perdiera la Diputación de Alicante. El ciclo de 2014-2015, la irrupción de Podemos y el crecimiento de Compromís logró que la izquierda superara a la derecha en las europeas de 2014 y en las autonómicas de 2015 en la provincia. En este último caso sí que se propició el cambio en la Generalitat con la llegada de Ximo Puig al Palau.

La izquierda se impuso en la provincia de Alicante en las elecciones autonómicas de 2015, cuando Ximo Puig fue investido como presidente de la Generalitat. / Efe

En los otros 21 casos, incluido 2019 con la renovación del Botànic, la derecha se ha impuesto en Alicante, primero con el PP en solitario y después con la suma de Ciudadanos, de Vox y ahora también de Se Acabó la Fiesta. De hecho la hegemonía se vio muy claramente en junio de 2024, cuando en las elecciones europeas PP, Vox y SALF lograron el 56 % de los apoyos en la provincia, ventaja que la derecha solo superó en las generales de 2011 en la provincia de Alicante (56,55 %), con la victoria de Mariano Rajoy.

Voces académicas

¿Qué ha ocurrido estos años en Alicante? Pese a que la provincia no fue históricamente conservadora, más bien todo lo contrario, actualmente sí que se sitúa en un espectro derechista cada vez menos discutido. En las elecciones generales desde principios de siglo la derecha siempre ha sido mayoritaria en la provincia pese a los cambios de gobierno, primero con José Luis Rodríguez Zapatero y años después con Pedro Sánchez. Lluís Català, profesor de Sociología en la Universidad de Alicante (UA), cree que esta tendencia se debe a los «factores estructurales».

Las principales actividades económicas en Alicante están muy desvinculadas de la sindicación Lluís Català — Profesor de Sociología de la UA

La provincia de Alicante, explica, «es la que más rápidamente se ha pasado a un sector terciario muy individualizado y desconectado que ha sustituido el antiguo arraigo industrial». Las actuales actividades económicas predominantes, «muy desvinculadas de la sindicación, del sentir colectivo y de las cuestiones sociales», habrían contribuido a esta realidad electoral. Català también relaciona las dificultades de la alternativa a la derecha con las «disputas entre familias en el PSOE, que no ha articulado un proyecto con credibilidad ni que genere ilusión y que ha construido liderazgos débiles, al contrario que el PP, un partido capaz de generar líderes reconocibles e indiscutibles a corto plazo y de rehacerse en caso de que un referente caiga en desgracia».

Los partidos de derecha han sabido llegar mejor al electorado y mostrar más unidad Irene Belmonte — Profesora de Ciencia Política de la UMH

Irene Belmonte, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández (UMH), vincula esta realidad a cuestiones «contextuales» como el rumbo de la economía, el castigo electoral, los perfiles de las candidaturas o el diseño de las campañas. «Los partidos de derecha han sabido llegar mejor al electorado y dar una imagen de más unidad, de más claridad y de más cercanía», explica, y recuerda que capítulos de la actualidad reciente como la amnistía, el procés o la defensa del trasvase «han sido mejor argumentadas desde la postura de la derecha, que ha sabido sacar rédito, mientras que el PSOE no se ha sabido justificar a nivel local».

Voces del PP

En el Partido Popular celebran este dominio político y lo vinculan a diferentes factores. Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, alcalde de Benidorm desde 2015 y presidente del PP a nivel provincial, considera que «esta es una tierra emprendedora, que ama la libertad, que no quiere imposiciones ni dogmatismos y que quiere trabajar y resolver problemas, y esa ha sido la manera de gobernar del PP».

Esta es una tierra emprendedora que ama la libertad y no quiere imposiciones ni dogmatismos Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

Uno de sus predecesores en la Diputación, Luis Díaz Alperi, que presidió la institución con UCD entre 1979 y 1983 y fue alcalde de Alicante, ya con el PP, entre 1995 y 2008, periodo en el que logró cuatro mayorías absolutas consecutivas, cree que «en Alicante no hay factores económicos o sociológicos diferentes a los de otras ciudades: es una ciudad turística y de servicios, como lo son otros lugares donde gobierna la izquierda», por lo que el exalcalde cree que «la satisfacción procede más de la labor que se ha hecho». Prueba es, para él, que mientras en España cambió el gobierno en 2004 con la victoria de Zapatero, en Alicante continuó gobernando el PP.

Alicante es una ciudad turística y de servicios, como lo son otros lugares donde gobierna la izquierda Luis Díaz Alperi — Exalcalde de Alicante

Mario Flores, que fue conseller de Infraestructuras entre 2007 y 2011 bajo la presidencia de Francisco Camps y anteriormente presidente de la Autoridad Portuaria, valora también que «en Alicante ha habido alcaldes muy carismáticos como Luis Díaz Alperi o Sonia Castedo, como ahora lo es Luis Barcala», y considera también que «la oposición ha sido muy floja, con muchos cambios que han beneficiado aún más a la derecha». Además, entiende que Alicante «es una provincia donde mucha gente que viene de fuera se queda porque se vive bien, y eso la convierte en conservadora».

Mucha gente de fuera viene a Alicante porque se vive bien, y eso le convierte en conservadora Mario Flores — Exconseller de Infraestructuras

Una de las aludidas, Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante entre 2008 y 2014, también vincula el éxito de la derecha a las «batallas internas» de la izquierda y a la desconfianza que genera este sector entre el electorado. Además, considera que «la izquierda provoca problemas y la derecha propone soluciones», confía en «la vuelta del bipartidismo», critica que «la izquierda se apropia de banderas que no le corresponden, como la de las políticas sociales» y cree que «de la misma manera que la izquierda hace suya esa bandera la derecha hace lo mismo con la economía, y eso se acaba notando en una ciudad como Alicante, centrada en el sector servicios».

Si la izquierda se apropia de las políticas sociales, la derecha hace lo mismo con la economía Sonia Castedo — Exalcaldesa de Alicante

Perspectiva desde el PSOE

En el otro espectro político, que en este cuarto de siglo ha contado con muchas menos victorias en la provincia, también son conscientes de la situación. Una de las comarcas que más ha contribuido a esta realidad electoral es la Vega Baja. Joaquín Hernández, alcalde de Dolores desde 2014 y diputado provincial, cree que «la consolidación y el auge de la derecha es la combinación de varios factores». En su comarca lo relaciona con «la preocupación por la inmigración y la seguridad en una zona agrícola donde se han hecho discursos malintencionados para generar miedo, tal como ha pasado también en Almería». «El discurso del miedo también crea identidad», sostiene, y ese «miedo al inmigrante en una comarca con mucha economía sumergida también mueve al electorado».

Se han hecho discursos malintencionados para generar miedo ante la inmigración Joaquín Hernández — Alcalde de Dolores y diputado provincial

Por último, Diego Maciá, que fue alcalde de Elche con el PSOE entre 1995 y 2007, cuando los socialistas tenían en esta ciudad su bastión mientras la derecha acumulaba mayorías absolutas a nivel autonómico, señala «las características económicas y sociales hacen que la provincia de Alicante tienda a la derecha», aunque recuerda «que la política y la sociedad se mueven por ciclos: pocos esperaban el resultado de las primeras elecciones democráticas y las cosas siempre cambian».