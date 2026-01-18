¿Leyes redactadas con Chat GPT? Esto es lo que propone un experto para integrar la IA en los parlamentos sin riesgo

"No creo que ningún diputado pueda poner la mano en el fuego y asegurar que sus asesores no han utilizado Chat GPT para tareas parlamentarias". Así responde Javier Guillem cuando un sorprendido periodista le pregunta si realmente los representantes populares están echando mano ya de la inteligencia artificial para redactar sus enmiendas o las leyes. "Está ya en todas partes", insiste.

Este letrado de las Cortes Valencianas en servicios especiales acaba de publicar la que supone una de las primeras guías para un uso responsable de esta tecnología en la función legislativa, en la que repasa, tanto los aspectos positivos, como los negativos de utilizar la IA en este ámbito. Y, sobre todo, propone toda una serie de pautas para evitar problemas.

"Imagina que alguien decide utilizar la inteligencia artificial para elaborar el texto de una ley y, al preguntar en castellano, el algoritmo se basa en legislación mexicana, que es totalmente diferente a la europea", pone a modo de ejemplo el experto.

Aunque no lo parezca, no es una realidad tan lejana. Basta recordar el reciente caso de un abogado que denunció a un juez en Melilla al considerar que había fundamentado su sentencia con jurisprudencia falsa, que se había inventado Chat GPT. Y algo similar estudia también la Audiencia Provincial de Alicante con las citas alegadas por un abogado.

Cruzar información

Según explica Guillem, el uso de la IA puede suponer un gran avance que ayude a mejorar la redacción de las leyes. Por ejemplo, puede facilitar la tarea de determinar qué otras normativas y reglamentos hay que cambiar si se modifica determinado artículo o, por ejemplo, examinar que una novedad legislativa no entre en contradicción con ninguna otra ley vigente en el país. Una tarea que puede ser tediosa y que puede acelerarse considerablemente.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya está realizando pruebas en este sentido, al igual que el parlamento australiano, que lo emplea para mejorar la redacción de las leyes.

En un escenario más avanzado, Guillen señala la posibilidad de que sistemas avanzados puedan incluso anticipar los efectos que tendrá determinada legislación en el ámbito económico o social, y cuáles son las distintas alternativas que pueden darse, gracias a la capacidad de los algoritmos de analizar grandes cantidades de datos.

El letrado de las Cortes Valencianas en servicios especiales Javier Guillem. / José Luis Cuéllar

En la parte negativa, también se han registrado ya algunos usos claramente poco éticos de esta tecnología. El análisis realizado por Javier Guillem, publicado en la Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, pone como ejemplo la iniciativa del parlamento flamenco, que utilizó la inteligencia artificial para detectar qué miembros de la cámara no estaban atentos al debate al usas sus teléfonos móviles. Un control que, lógicamente, no gustó a sus señorías.

A todo lo anterior hay que sumar el problema de los sesgos. Es decir, de que la información con la que se entrena un algoritmo puede provocar respuestas racistas, sexistas o que inciten a cualquier otro tipo de discriminación.

¿Qué se puede hacer ante la realidad innegable de que la inteligencia artificial ya está presente en los parlamentos? Pues lo primero que plantea el experto es la necesidad de utilizar algoritmos de "cajas blancas", es decir, en los que se pueda explicar por qué el algoritmo ha llegado a determinada solución, que se pueda trazar y comprobar la veracidad de los datos.

Solo así se puede garantizar que los datos utilizados no contienen ningún tipo de sesgos y que no hay manipulación. Lo que el autor denomina "explicabilidad". Además, es también la única manera de poder reclamar responsabilidad a los creadores de los algoritmos, otro debate muy vivo en estos momentos.

Supervisión humana

En este sentido, el autor aboga claramente por la utilización de sistemas bajo supervisión humana, para reducir todos estos riesgos. Es decir, que se propone la incorporación de expertos en machine learning o aprendizaje automático.

Como apunta el documento, "se trata de desarrollar modelos extensos de lenguaje que decidan cómo asignar recursos para maximizar el bienestar de una persona o comunidad (…) Asimismo, deberán ser capaces de equilibrar los objetivos en conflicto de diferentes partes interesadas, como la rentabilidad o la sostenibilidad ambiental".

Junto a lo anterior, Javier Guillem también destaca de garantizar la igualdad dando la formación necesaria a los diputados y sus equipos, para evitar que unos puedan beneficiarse sobre otros de esta tecnología. "De la misma manera que en su día se les dio un ordenador a cada diputado y se les explicó cómo funcionaba, ahora hay que hacer lo mismo con la IA", asegura el letrado de las Cortes Valencianas.

Formación, por ejemplo, para garantizar también la privacidad. Así, uno de los aspectos que habrá que determinar, según Guillem, es qué algoritmos se utilizan y que sistemas de seguridad se implantan para evitar que haya información sensible que acabe en manos de extraños.

Para todo lo anterior será clave, en opinión de Guillem, papel de las mesas como órganos de gobierno interior de los parlamentos, que son las que deberán determinar qué usos se aceptan y cuáles no.