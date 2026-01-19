Pérez Llorca protagoniza un minuto de silencio en Alicante en recuerdo de los fallecidos por el accidente en Adamuz
El jefe del Consell ha estado acompañado por otras autoridades en la Casa de las Brujas, la sede de la Presidència de la Generalitat en la ciudad
Diversas autoridades autonómicas han dedicado este lunes un minuto de silencio en Alicante en recuerdo de las 39 víctimas mortales (a falta de nuevos datos) del accidente de tren que se produjo el domingo por la tarde en la localidad cordobesa de Adamuz, cuando dos convoyes chocaron mientras realizaban sus respectivos trayectos entre Málaga y Madrid y entre Madrid y Huelva.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha protagonizado este acto tras cancelar su agenda pública del lunes, en la que constaba una visita a Orihuela, concretamente al Hospital Universitario de la Vega Baja.
Junto a él estaban otros cuatro representantes de la máxima institución autonómica. Se trata de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; del comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; de la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve; y Alejandra Castillo, directora general de Recuperación y Reconstrucción.
Tras la muestra de duelo, el presidente de la Generalitat se ha introducido en la Casa de las Brujas a la espera de que el Gobierno decrete el duelo nacional de tres días para que el Consell anuncie también su medida de respeto institucional.
Uno de los eventos que se verían afectados por esta decisión sería la inauguración de Fitur, prevista para el miércoles en Madrid y que se mantendrá con el viaje incluido de los representantes institucionales, aunque estos cancelarían sus actos públicos y tienen previsto sustituirlos por “reuniones técnicas”.
