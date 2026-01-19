La tragedia ferroviaria de Adamuz suspende agendas oficiales en la Comunidad Valenciana

a mayoría de actos públicos previstos para hoy por parte de las Administraciones central, autonómica y local en la Comunidad Valenciana ha quedado suspendida tras la tragedia ferroviaria ocurrida anoche en la localidad cordobesa de Adamuz, que deja decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos.

Minuto de silencio

Entre esas cancelaciones figura la agenda para este lunes del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien tenía previsto acudir esta mañana a un acto en Orihuela, y que finalmente presidirá a las 12 horas un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario, acto que tendrá lugar en la Delegación del Consell en Alicante, en la Casa de las Brujas.

También han suspendido sus agendas todos los consellers que tenían actos públicos durante esta jornada. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha cancelado su visita de esta mañana a Torrent.

La alcaldesa de València, María José Catalá, y todo su equipo de gobierno también ha anulado su agenda oficial, y se sumarán al minuto de silencio que tendrá lugar a las 12 horas ante el Ayuntamiento, secundando así la convocatoria general que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras la catástrofe ferroviaria de este domingo en Adamuz.

"Atender la emergencia"

En Castellón, el Ayuntamiento de la capital de la Plana ha suspendido también este lunes su agenda pública institucional en señal de respeto por el accidente. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, también ha expresado su condolencia a través de un mensaje en la red social X, en el que ha lamentado "profundamente" el accidente ferroviario.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Diputación de Castellón y del Partido Popular en la provincia, Marta Barrachina, quien ha trasladado su pésame a las familias de las víctimas del descarrilamiento en Córdoba, y ha señalado que "ahora toca atender la emergencia" y que posteriormente "será necesario analizar lo ocurrido y mejorar un sistema ferroviario que no está a la altura de nuestro país"