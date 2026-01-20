Un jefe de servicio del 112 declara que a las 16.30-17 horas el volumen de llamadas ya "era insostenible"

El jefe de explotación operativa del servicio 112 Manuel Villalba ha declarado hoy a preguntas de la jueza de la dana que a las 17 horas del 29 de octubre de 2024 el volumen de llamadas ya "era insostenible". Villalba es un testigo destacado por dos detalles. Trabajó el día de la dana desde las 8 de la mañana a la medianoche del 29-O. Y porque aparece en unas imágenes junto a otro compañero y los máximos responsables de la emergencia del 29-O: la consellera Salomé Pradas, el secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, y el director y subdirector general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla y Jorge Suárez, respectivamente.

Unos vídeos que permanecieron ocultos durante once meses hasta que la Conselleria de Emergencias los entregó en octubre de 2025 al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga las 229 muertes de la dana. Se trataba de un total de 143 microvídeos más, grabados el 29 de octubre por una productora contratada por la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias), y que se añaden a los 39 vídeos iniciales entregados por el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama. Un total de 182 vídeos grabados el 29 de octubre en cinco franjas horarias: 12.20 horas, 13.50 horas, 17.10 horas, 20-20.30 horas, 22 horas y 00.35 horas.

Precisamente por el detalle de los vídeos se ha interesado la magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra en sus preguntas. Manuel Villalba ha exlicado que fue una "visita sobrevenida" a la sala donde los trabajadores del 112 realizaban un seguimiento de los episodios de lluvia por los que se interesaron los máximos responsables de la emergencia. Villalba ha explicado que les trasladaron "las llamadas de desbordamientos en polígonos de Manises y Quart de Poblet, porque no llovía y con el supervisor estábamos intentando entender esas llamadas". También les preocupaba las lluvias en Buñol y Chiva que a esa hora, antes de las 14 horas, provocaba achiques".

Justo a partir de ese momento, "a las 14 horas hubo un gran aumento de llamadas justo cuando llegaron Pradas y compañía". Según el testigo del 112, "a partir de ahí hay avalancha de llamadas e información. Prácticamente toda la provincia. Había una demanda enorme y no era posible dar respuesta. Más de 1200 llamadas. Los tiempos de ocupación de cada persona eran muy largos. No se cayó el 112 sino que colapsó y el sistema las rechazaba", ha explicado el supervisor de la intensa jornada que vivieron en el 112 el 29 de octubre de 2024.

Fue "a partir de las 17 horas, o incluso 16.30 horas" cuando se produjo un "volumen de llamadas insostenibles de toda la provincia" incluída l'Horta Sud y la ciudad de València. "La demanda era tan enorme que no era posible dar respuesta acorde".

Un volumen de trabajo que no se comunicó al Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado, el cerebro de la emergencia), pero que sí se envió a Emergen, del Centro de Coordinación de Emergencias "que centraliza la información operativa".

Por la tarde, únicamente Emilio Argueso "visitó la sala para recabar información sobre conocidos suyos que no podían acceder al 112 sobre las 19.30 más o menos. Muy nervioso y agitado. Pedía que se gestionara la petición de auxilio que a él le había llegado".

Vídeos negados por Emergencias

Los vídeos en los que se ve hablar a los técnicos con los responsables de Emergencias el 29-O videos supuestamente no existían. La Conselleria de Emergencias negó desde el principio que existieran grabaciones del Cecopi. La primera vez lo expresó formalmente en un escrito dirigido a la jueza de la dana el 4 de marzo de 2025. "El Cecopi no es un órgano colegiado a los efectos de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público [por lo que] no se dispone de la figura del secretario/a, no se levantan actas, ni se graban sus sesiones. Es por ello que no consta soporte documental alguno", certificó en un escrito la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez Rodrigo. Nadie mencionó hace siete meses a la magistrada que existían grabaciones del Cecopi, aunque estuvieran destinadas a "usos periodísticos".

Grabado a las 13.56 horas del 29-O

Entre los nuevos vídeos entregados a la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra destacó uno, que se había conocido parcialmente, que certifica cómo Salomé Pradas era consciente de la importancia de prestar atención al barranco del Poyo (o de Chiva o de Torrent) al mediodía del 29-O. El microvideo grabado por Emergencias a las 13.56 horas del 29-O muestra a dos trabajadores de Ilunion, la empresa gestora del teléfono de Emergencias 112, explicando detalles sobre los problemas que había causado la lluvia durante la mañana. Y en el mismo también se escucha a la consellera Salomé Pradas mencionar el "barranco del Poyo", detalle que había sido omitido en el montaje remitido por Emergencias al juzgado el 3 de octubre.

"No es la lluvia, es lo que lleva el barranco"

"No es la lluvia en sí sino lo que lleva el barranco, es lo que nos está preocupando… Más, por ejemplo, Quart de Poblet o Aldaia. Todo lo que viene de Buñol… Mire, por ejemplo, se está viendo aquí el barranco, es una zona de polígono o algo, es lo que nos extrañaba… Porque Quart de Poblet o Manises…”, se escucha de fondo explicar por los dos responsables del 112 Emergencias a la entonces consellera, el secretario autonómico Emilio Argüeso y el director general, Alberto Martín Moratilla. A lo que Pradas responde, asintiendo, "es lo que nos está preocupando, el barranco del Poyo". La jueza de la dana ha citado a declarar a ambos trabajadores de Ilunion, Manuel Villalba, jefe de explotación de la plataforma operativa del teléfono de Emergencias 112, que gestiona la empresa Ilunion. Y Néstor García, supervisor de sala, también del 112.