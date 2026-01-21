La Diputación de Alicante justifica el nombramiento de Martín Moratilla: “Se ha considerado oportuno”

Pese a que los factores externos no acompañan a Alberto Martín Moratilla, el nuevo inspector jefe del servicio operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, máximo cargo del cuerpo, tiene la máxima confianza de la institución que lo ha nombrado.

El nuevo jefe de bomberos de la Diputación ha sido señalado por la Guardia Civil por haber accedido a la grabación de la llamada entre técnicos de la Aemet y el 112 que acabó, tras ser recortada y manipulada, en manos de varios medios de comunicación que difundieron la conversación de manera parcial con la intención de atacar al Gobierno central por la gestión de la dana. En aquel momento, el bombero ejercía de director general de Emergencias en la Generalitat.

El informe en el que Moratilla fue señalado trascendió el lunes, y al día siguiente el bombero fue nombrado máximo cargo del consorcio provincial, donde tiene plaza de funcionario. “Se ha considerado oportuno que fuera él”, defienden desde la Diputación, que descartan que el informe de la benemérita pueda tener consecuencias y valoran su larga experiencia de cuatro décadas en el consorcio y el hecho de haber ascendido todos los escalafones: bombero raso, cabo, sargento, suboficial y oficial, además de haber sido jefe del parque de Elche.

De hecho, según las mismas fuentes, actualmente hay solamente “cuatro personas con la capacidad de ascender” a la jefatura del cuerpo, entre ellas Moratilla, que ha sido nombrado de manera “accidental” después de la renuncia de su antecesor, José Francisco Rubio. “Es una plaza que se debe cubrir con inmediatez y por eso se hace una designación accidental”, explican desde la Diputación, a la vez que aclaran que “paralelamente se va a abrir un proceso de selección del inspector jefe para que se nombre de forma definitiva”.

A esta plaza, que se estabilizará este mismo año, “podrán presentarse las personas que cumplan con los requisitos, y Moratilla los cumple”, aclaran voces de la institución provincial. Según la tabla retributiva de 2026 del consorcio de bomberos, el máximo cargo cobrará 83.599 euros netos anuales. Una retribución superior en unos 7.000 euros a lo que cobraba como director general de Coordinación de los bomberos en la Comunidad, cargo que abandonó a petición propia el pasado viernes. La diferencia es más amplia respecto al puesto de oficial de bomberos en la Diputación, con retribución de 63.141 euros.

Sintonía con los sindicatos

El caso es que Moratilla llega al cargo tras una etapa convulsa. Su antecesor, José Francisco Rubio, causó malestar en los trabajadores del cuerpo tras controversias a la hora de llegar a acuerdos en materia laboral que desembocaron en diversas manifestaciones para exigir su dimisión. “Con Alberto tuvimos buena relación”, dice un antiguo representante sindical, que lo define como una persona “cordial a la hora de negociar”. Según esta misma voz, con la marcha de Moratilla a la Generalitat en 2023, cuando fue substituido por Santiago Rivera como oficial, “empezaron los problemas”.

“No es una mala noticia”, dice otra voz relacionada con los sindicatos, aunque pone en duda el futuro de Moratilla “después de lo que ha salido en la prensa”. Trabajadores del cuerpo de bomberos recuerdan que su nombramiento se trata de una “decisión política” y valoran el “talante” del nuevo alto cargo, que contrasta con “la actitud autoritaria de su antecesor”. “Lo que queremos es que se cumplan los acuerdos y que se respeten las condiciones, ahora hay que darle la oportunidad para que consiga que las cosas vayan bien”, dicen en referencia a Moratilla.

Trayectoria

El bombero trascendió a la luz pública por ser el “número tres” de Emergencias de la Generalitat durante la dana de Valencia, que provocó 230 muertos. Fue nombrado en este cargo en 2023, con el acceso de Carlos Mazón a la presidencia del Consell. Ambos habían coincidido en la anterior legislatura en la Diputación, entonces presidida por Mazón (desde 2023 la lidera Toni Pérez, también del PP), cuando Moratilla ascendió a oficial después de estar trabajando en el consorcio dependiente de la institución provincial desde 1985.

Posteriormente, tras la dana, pese a que los dos principales cargos de la Conselleria de Justicia e Interior, la consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, fueron destituidos pocas semanas después y encausados por el Juzgado de Instancia número 3 de Catarroja, que analiza la gestión de la administración el día de las inundaciones y donde el bombero tendrá que declarar el 9 de febrero en calidad de testigo, Moratilla permaneció en su puesto hasta abril del año pasado.

Lo abandonó a petición propia para tomar posesión de su plaza como oficial de bomberos en el Consorcio Provincial, cargo que ya había ejercido haberlo consolidado, el pasado 17 de junio. Pero diez días después Moratilla volvió a la Generalitat para ser nombrado director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Valenciana. Un cargo que depende de la misma conselleria, ahora liderada por Juan Carlos Valderrama.

Finalmente, el martes fue ascendido a jefe de bomberos de la Diputación de Alicante. Fuentes de la institución aseguran que el hecho de haber dejado su cargo anterior ha sido “una decisión sobrevenida”, dada la dimisión y la “baja” a la que se habría acogido su antecesor. El nombramiento coincide con el señalamiento por parte de la Guardia Civil por haber accedido a la grabación de una llamada que fue manipulada para intentar beneficiar al PP, y concretamente a Mazón, en el contexto del relato por la gestión de la dana, que acabó forzando la dimisión del presidente de la Generalitat un año después de los hechos.