La difícil reconciliación en Iniciativa antes del congreso

Entre el escepticismo y la esperanza. El 28 de marzo se celebrará el congreso de Iniciativa, uno de los partidos que integran la coalición Compromís, y existe el objetivo de lograr una única candidatura que aglutine las diferentes sensibilidades de la formación.

Pero esta intención, a día de hoy, aún no está ni mucho menos garantizada. La renuncia de los hasta ahora portavoces, la exvicepresidenta de la Generalitat y diputada autonómica, Aitana Mas; y el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez, ha obligado a tomar posiciones entre la militancia para buscar un relevo.

El previsible favorito a liderar el partido, que aún no ha confirmado su candidatura, es Carles Esteve. El diputado autonómico es próximo a los todavía dirigentes, pero desde su entorno aprueban escuchar a quienes estos últimos años han estado alejados (cuando no enfrentados) a la dirección.

En este sector se halla Esther Díez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, que en estos momentos mide sus posibilidades y sondea apoyos para plantear una candidatura alternativa, aunque su prioridad es la de alcanzar un acuerdo con la opción continuista. En el sí de la formación se da por hecho que, en caso de enfrentamiento, Esteve tendría asegurada la victoria.

Y es que el sector de Díez, que procede del que históricamente lideró el veterano Pasqual Mollà, es mayoritario en Elche, pero no en otras zonas de la Comunidad. Tampoco en Alicante, donde en la actual ejecutiva local del partido hay solo dos miembros que le brindan apoyo explícito, sin que eso quiera decir que el resto se identifiquen al cien por cien con la dirección actual.

Dudas

La intención compartida en la formación que en su momento lideró Mónica Oltra es que haya acuerdo y que se evite un enfrentamiento entre candidaturas. Así lo expresan desde las dos partes más definidas, que creen “posible” un entendimiento, mientras que otros militantes de peso, como Rafa Mas, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, aseguran “trabajar exclusivamente en pro de la unidad”.

Entre los que se identifican con la concejala ilicitana creen que su sector ha estado “apartado” y “marginado” en los últimos años por la dirección del partido, por lo que quieren “recuperar los equilibrios” tanto dentro de Iniciativa como en el conjunto de Compromís, donde Més es el partido con más base de militancia en el conjunto de la Comunidad (no en Alicante ni en Elche, donde Iniciativa es mayoritaria).

“Hay gente que dice que si no hay pacto se van del partido”, dice una voz que lleva años militando en Iniciativa, que asegura que incluso que esta advertencia la han hecho “colectivos locales enteros” porque “la gente no quiere volver al pasado”, cuando la división estaba más acentuada.

A su vez, otra fuente también implicada en el partido, que confirma lo anterior, matiza que también hay militantes que “no quieren pactar con un sector” que les genera “rechazo” después de años de enfrentamientos nada disimulados en las reuniones del partido. “Su actitud", en referencia a los críticos con la dirección, "la ha visto mucha gente que ahora no quiere saber nada de ellos”, afirman.

Propuestas por definir

Actualmente, la intención de la corriente distanciada de la anterior dirección es explorar la posibilidad de una candidatura con dos portavocías lideradas, en principio, por Esteve y por Díez. La edil de Elche viajará a Alicante este viernes para explicar su proyecto a los militantes de Iniciativa en la sede local de Compromís.

Fuentes implicadas en la futura candidatura continuista admiten que tienen “una conversación pendiente” con la otra parte y que el objetivo es que la nueva dirección “tenga el máximo apoyo posible”. “El acuerdo dependerá de lo que se proponga y del apoyo que tengan. A priori no debería haber problema en compartir equipo, pero habría que ver el cómo”, plantean, a la vez que expresan la voluntad de que la nueva dirección cuente “con dos o tres portavoces, tal como marca la tradición en el partido”.