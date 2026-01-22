La polémica por la oficina de Mazón en La Explanada llega al Ayuntamiento de Alicante y a las Cortes
Compromís anuncia la iniciativa frente a la oficina del expresidente de la Generalitat, con la presencia de Joan Baldoví
A vueltas con la oficina del expresidente Carlos Mazón. Compromís ha anunciado que llevará al Ayuntamiento de Alicante y a las Cortes Valencianas una propuesta para suprimir el sueldo y el derecho a asesores y chófer de los expresidentes de la Generalitat. Así lo ha anunciado la coalición en la Explanada de Alicante, con la presencia del síndic Joan Baldoví, frente a la oficina de Carlos Mazón, ubicada en la calle Ingeniero Lafarga, adyacente al paseo.
(Noticia en elaboración).
