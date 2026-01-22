Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La polémica por la oficina de Mazón en La Explanada llega al Ayuntamiento de Alicante y a las Cortes

Compromís anuncia la iniciativa frente a la oficina del expresidente de la Generalitat, con la presencia de Joan Baldoví

El síndic Joan Baldoví y los concejales de Compromís, Rafa Mas y Sara Llobell, frente al edificio que alberga la oficina de expresidente de Mazón.

El síndic Joan Baldoví y los concejales de Compromís, Rafa Mas y Sara Llobell, frente al edificio que alberga la oficina de expresidente de Mazón. / Héctor Fuentes

Manuel Lillo

A vueltas con la oficina del expresidente Carlos Mazón. Compromís ha anunciado que llevará al Ayuntamiento de Alicante y a las Cortes Valencianas una propuesta para suprimir el sueldo y el derecho a asesores y chófer de los expresidentes de la Generalitat. Así lo ha anunciado la coalición en la Explanada de Alicante, con la presencia del síndic Joan Baldoví, frente a la oficina de Carlos Mazón, ubicada en la calle Ingeniero Lafarga, adyacente al paseo.

(Noticia en elaboración).

