Soler lanza un pulso a Morant con el primer movimiento hacia 2027 en Elche

Alejandro Soler vuelve a mover ficha en el PSOE valenciano con un gesto que, en clave interna, suena a desafío a la dirección liderada por Diana Morant. El dirigente ilicitano, expresidente provincial del PSOE, miembro de la ejecutiva federal y secretario local en Elche, impulsa el lanzamiento del portavoz municipal socialista, Héctor Díez, como aspirante a la Alcaldía de 2027 antes de que el partido haya activado el calendario oficial de primarias y designación de candidatos. La operación sitúa bajo presión al PSPV de Diana Morant y, por extensión, a Ferraz, que es quien en última instancia marca el marco temporal del proceso.

Soler compitió en 2024 por el liderazgo del PSPV con la propia Morant y con Carlos Fernández Bielsa tras la etapa de Ximo Puig. Finalmente se retiró en favor de Morant tras la presión de Ferraz, quedándose como presidente del PSPV, un cargo al que renunció en 2025 durante el congreso celebrado en València. Ese recorrido explica por qué cuando Soler acelera en una plaza como Elche en la dirección autonómica no se interpreta como un gesto neutro sino como una forma de medir fuerzas, de condicionar el debate y de marcar territorio en una de las ciudades con más peso electoral de la Comunidad Valenciana.

El punto de partida es el acto convocado para el 31 de enero en la sede local del PSOE, donde Díez quiere presentarse ante militantes y simpatizantes para manifestar su intención de concurrir cuando se abran los procesos. Desde el entorno del PSPV se recalca que el partido “no ha abierto el procedimiento ni el calendario” y que, por tanto, no se trata de un acto formal. Se insiste en que es una reunión a título personal, sin aval orgánico, y que no encaja en la secuencia habitual de anuncios. En privado, se admite que, si hubiera existido una consulta previa, la respuesta habría sido negativa.

Incomodidad y pragmatismo

Las mismas fuentes enmarcan el caso en una mezcla de incomodidad y pragmatismo. Por un lado, reconocen que el gesto “chirría” por el precedente que puede generar en otras ciudades, justo cuando el PSPV busca ordenar tiempos y mensajes. Por otro, señalan que Elche es una plaza complicada y que, si existe un consenso amplio alrededor de Díez, es lógico que el partido quiera empezar a trabajar el relato y la estructura electoral cuanto antes, aunque sin vestirlo de procedimiento oficial. También se remarca que Soler no participará en el acto, en un intento de rebajar el perfil orgánico del movimiento y dejarlo en una declaración de intenciones del portavoz municipal.

El adelanto del calendario no es el único elemento que ha generado malestar. La presentación de un logo asociado al proyecto de 2027, con un peso reducido de las siglas y del puño y la rosa, añade otra capa al conflicto, especialmente sensible para una dirección autonómica que quiere evitar mensajes divergentes antes de tiempo. La dirección valenciana no cuestiona tanto el nombre como la puesta en escena, el cuándo y el cómo.

La maniobra de Soler llega desde un lugar con capacidad de arrastre. Elche, tercera ciudad por población de la Comunidad Valenciana, no es un municipio cualquiera. Que allí se abran las hostilidades del calendario, aunque se presenten como “reunión”, convierte el gesto en algo más que una anécdota local. Es una señal hacia Morant y hacia Ferraz.