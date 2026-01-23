“Da la sensación de que la vivienda no es una competencia autonómica”

¿La situación actual de la vivienda era previsible hace décadas, cuando empezó a trabajar en políticas de vivienda?

Algunas cosas sí. Llevamos muchos años sin hacer políticas públicas de vivienda. Y eso se paga. El mercado no genera asequibilidad, sino productos que la gente con renta puede pagar. Eso no es una crítica al mercado, que cumple una función. Pero si dejamos que el mercado haga toda la provisión de vivienda, no tendrá en cuenta todas las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, algunas cosas eran previsibles.

¿Cuáles?

Si no tienes ejército europeo contratas la defensa y te quedas en una posición de subalternidad. No eres soberano. Por la misma razón, si no tienes parque público de vivienda e instrumentos público-privados y no decides a qué precios se usan un número de viviendas importantes y condicionas, así, el precio de otras como consecuencia de que tú tienes esa capacidad de oferta, estás en una posición subalterna. Ahora mismo el 96 % de la vivienda está en manos privadas y el 4 % en manos de la administración y del tercer sector. Es una clara subordinación. En los países europeos, entre el 10 % y el 40 % de las viviendas no son del mercado. Después de que la participación de la administración en la vivienda haya sido testimonial, solo para temas muy severos de exclusión social, ahora queremos que ahora tenga una intervención importante.

Habla de colaboración público-privada. Es lo que defiende la Generalitat con el Plan Vive. ¿Cree que está bien diseñado?

Me temo que no hablamos de lo mismo. Las palabras pueden tener muchos significados. Cuando pienso en colaboración público-privada pienso en un Estado interventor que comparte ciertos caminos con proyectos privados. Comparte. Es decir, coinvierte, cogestiona, codecide, cogana, copierde. Mientras que hay bastante gente, y me temo que es el caso de aquí, para la que la colaboración público-privada es poner suelo público a disposición de agentes privados y dejar hacer, sin invertir ni regular, y si ganan dinero que ganen y si pierden que pidan el rescate con el dinero de los contribuyentes. Eso no es colaboración público-privada. Hay un campo inmenso para poder hacer cosas entre el sector público y el privado. Pero la clave es qué da el sector público y a cambio de qué.

En España, ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar y que no se están tomando?

Hay que hacer un millón de cosas a la vez. Construir, comprar, movilizar por acción pública, colaborar con terceros, declarar zonas de mercado tensionado, limitar precios, dar ayudas al a los inquilinos si no los puedes atender con vivienda, generar instrumentos que fomenten que los propietarios pongan vivienda en alquiler a precios asequibles y a tiempos largos, utilizar la palanca fiscal y, en algunos lugares, limitar la capacidad de comprar si no es para residir. Que no es prohibir a extranjeros, sino prohibir la compra a gente que no reside o que alquile a precios no pactados con la administración. El problema, aunque no me parezca un problema de por sí, es que en un Estado como el nuestro la vivienda es una competencia autonómica.

¿Qué quiere decir?

Hay que ir siempre a mirar cuál es el presupuesto de la comunidad autónoma y si están ejerciendo su política. Alucino con el hecho de que da la sensación de que la vivienda no es una competencia autonómica. Hay comunidades que se pueden permitir no hacer nada o casi nada y no les supone pagar ningún precio político. Las comunidades siempre pueden hablar de la herencia recibida, de que el Ministerio no hace, y, sin embargo, si una administración quiere poner medios y arriesgarse, recibe críticas porque se pone en la diana.

Por otra parte, ¿la medida anunciada por el Gobierno de bonificar fiscalmente a los propietarios que no suban el alquiler es una buena idea?

La medida lo que enfrenta es el siguiente problema: ¿La ciudadanía tiene que pagar que su gobierno autonómico no quiera declarar zonas de mercado tensionado, que los propietarios no puedan acceder a bonificaciones fiscales y que los inquilinos no puedan acceder a alquileres de precios más contenidos? El método ahora es utilizar la política tributaria y ofrecer esos incentivos a los propietarios donde no se declaran zonas de mercado tensionado. Hasta ahí, bien. Pero la propuesta habla de una reducción de la base imponible del 90 % si se baja un 5 % el precio de alquiler. Si se reduce la base imponible del 100 % para mantener el precio, tal como se anunció, no estoy de acuerdo. Si es una reducción de la base imponible por bajar el precio del alquiler hablamos de algo un poco más serio.

Por último, usted fue gerente de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona en la etapa de Ada Colau en la Alcaldía. Los precios se dispararon en aquella etapa. ¿Por qué?

El precio subió porque hay un 96 % de viviendas de mercado y un 4 % que no son del mercado. La capacidad de influir en un contexto con tan pocas herramientas es limitada. Y después, cosas que ahora mismo se están debatiendo en España y se empiezan más o menos a hacer, en Barcelona se hicieron hace 10 años con recursos exclusivamente municipales. De todas formas, en Barcelona no se empezaron a hacer políticas de vivienda en 2015. Se han hecho muchas cosas. Y hay que dejar claro que hay muchas administraciones que se niegan a hacer cosas. Y que sin invertir fondos nada es posible. Por ponerte un ejemplo, en Nasuvinsa somos 200 trabajadores en toda Navarra, donde viven 700.000 personas. Y en el Patronato de Vivienda del Ayuntamiento de Alicante, con 360.000 habitantes, hay 14 personas dedicadas.