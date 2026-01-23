La Policía investiga la filtración de datos de Pérez Llorca y otros presidentes autonómicos

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la nueva filtración de datos personales y sensibles de una quincena de presidentes autonómicos, entre ellos el president Juanfran Pérez Llorca, y de altos cargos de la administración en una nueva campaña en foros de ciberdelincuentes. Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que, como en anteriores ocasiones, la investigación la ha asumido la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Esta misma semana ocurrió lo mismo con altos cargos del Ministerio de Transportes, señalados por un 'hacker' como culpables del accidente ferroviario en Adamuz, lo que motivó que los agentes especializados de la Policía abrieran una investigación.

La nueva exfiltración de datos personales como DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de domicilios afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el lehendakari, Imanol Pradales. También se ha publicado información de Pérez Llorca; del presidente de Aragón, Jorge Azcón; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, o de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha confirmado esta mañana en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que "hemos tenido conocimiento hace unos minutos, esperamos que se resuelva cuanto antes y que esta fuga de datos de dirigentes públicos se acaben cuanto antes". Además, los piratas informáticos han publicado datos de otros 47 cargos políticos de las diferentes comunidades autónomas, según las citas fuentes.

Con anterioridad a este caso, la Policía detuvo a varios autores de filtraciones similares --la mayoría jóvenes-- por la difusión de datos que afectaban a altos cargos de la administración, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de ciberterrorismo.

Los datos personales se han publicado en las últimas horas por los propios "hackers" en redes sociales y foros privados. De hecho, las fuentes consultadas apuntan que lo más probable es que estos datos hayan sido hackeados hace tiempo y que periódicamente son compartidos y difundidos en sus redes aprovechando el escenario actual, en este caso ligado a la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Las fuentes policiales apuntan que es frecuente que entre estos 'hackers', la mayoría muy jóvenes, se publiquen estas bases de datos pirateadas en canales de Telegram, como fue el caso de otra difusión de información conocida el pasado mes de septiembre que afectaba a datos sobre el presidente Pedro Sánchez, ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, y otros cargos del Ejecutivo o miembros del CNI.

Filtraciones anteriores

El pasado julio, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes en Las Palmas por su presunta participación en una acción similar que conllevó la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico de ministros y militantes socialistas e implicados en el caso Koldo. En este caso también se empleó un canal de Telegram para publicar datos personales de varios ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol o del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa.