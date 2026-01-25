Francisco Pérez abordará la reforma de la financiación en el Foro Alicante

El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, protagonizará el próximo viernes, 30 de enero, una nueva edición del Foro Alicante, bajo el título "La reforma de la financiación autonómica: una perspectiva desde la Comunidad Valenciana". El experto, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, es una de las voces autorizadas para hablar de la infrafinanciación que sufre el territorio con el modelo actual.

El coloquio se celebrará en el restaurante Maestral, ubicado en la calle Andalucía 18 de Alicante, y comenzará a las 9:30 de la mañana. La presentación estará a cargo de Carmen Herrero Blanco, profesora emérita de la Universidad de Alicante y académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El encargado de moderar la intervención será el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

Una cuestión pendiente

La reforma de la financiación autonómica es uno de los asuntos candentes de la actualidad política. La propuesta realizada por el Gobierno central, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha generado rechazo entre los presidentes autonómicos del PP. También el de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que considera que la negociación para establecer el nuevo modelo no se ha llevado a cabo en los términos adecuados, ya que la propuesta no ha surgido de un debate multilateral con el conjunto de las 15 comunidades autónomas (todas menos País Vasco y Navarra) que comparten el régimen fiscal común.

Pese a ello, hay voces que destacan que la medida, de aprobarse, sería positiva en tanto que inyectaría 3.669 millones a la Comunidad Valenciana, una de las más perjudicadas por un sistema que lleva caducado desde 2014. La reforma no se ha llevado a cabo desde entonces, a pesar de las exigencias por parte de la sociedad civil, que se ha movilizado en diversas ocasiones para promover un cambio con la finalidad de que la Comunidad pueda financiar sus servicios públicos y garantizar la cobertura del gasto social, asumido por la administración autonómica.

