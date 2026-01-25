DANA
El PSPV-PSOE anuncia su personación en la causa judicial por el audio de la DANA para esclarecer los hechos
Los socialistas valencianos asistirán en calidad de acusación popular para que se esclarezcan los hechos: “Queremos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigor”
El PSPV‑PSOE ha anunciado hoy su personación en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, que investiga la obtención y manipulación de un audio entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y una técnica del servicio de emergencias 112 durante la DANA del 29 de octubre de 2024.
Así lo ha trasladado este domingo el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha explicado que los socialistas valencianos se personarán en calidad de acusación popular para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades políticas y penales: “Queremos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigor”.
En este sentido, el dirigente socialista ha denunciado que “nos encontramos ante un caso de extrema gravedad institucional y democrática” y ha exigido que “quienes accedieron a esa grabación deben responder ante la justicia”. Además, ha añadido que “no se trata de un enfrentamiento político, sino de defender que los mecanismos de emergencias y protección civil no puedan ser utilizados con fines partidistas” y ha destacado que “quienes accedieron a esa grabación y pudieran haber participado en su manipulación o difusión indebida, deben responder ante la justicia y ser imputados de forma clara y precisa”.
Finalmente, Mascarell ha insistido en que “la protección de la verdad y de los protocolos de actuación de los servicios públicos es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática” y ha remarcado que la personación del PSPV‑PSOE busca “garantizar que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades políticas y penales que se deriven del caso”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El primer curso de carrera será gratuito para los universitarios de la provincia de Alicante que aprueben todas las asignaturas
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- El albergue de animales de San Vicente estará a más de 150 metros de las viviendas
- Educación adeuda 12 millones en sueldos a los profesores de la enseñanza concertada
- Ni la playa de Levante de Benidorm ni el puerto de Torrevieja: esta es la zona de la provincia de Alicante con más bares por habitante
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- Eder Sarabia, técnico del Elche: 'Tenemos que trabajar para recuperar nuestra esencia
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo