El PSPV-PSOE anuncia su personación en la causa judicial por el audio de la DANA para esclarecer los hechos

El PSPV‑PSOE ha anunciado hoy su personación en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, que investiga la obtención y manipulación de un audio entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y una técnica del servicio de emergencias 112 durante la DANA del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha trasladado este domingo el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha explicado que los socialistas valencianos se personarán en calidad de acusación popular para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades políticas y penales: “Queremos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigor”.

ALICANTE. PSOE PSPV VICENT MASCARELL / PILAR CORTES

En este sentido, el dirigente socialista ha denunciado que “nos encontramos ante un caso de extrema gravedad institucional y democrática” y ha exigido que “quienes accedieron a esa grabación deben responder ante la justicia”. Además, ha añadido que “no se trata de un enfrentamiento político, sino de defender que los mecanismos de emergencias y protección civil no puedan ser utilizados con fines partidistas” y ha destacado que “quienes accedieron a esa grabación y pudieran haber participado en su manipulación o difusión indebida, deben responder ante la justicia y ser imputados de forma clara y precisa”.

Noticias relacionadas

Finalmente, Mascarell ha insistido en que “la protección de la verdad y de los protocolos de actuación de los servicios públicos es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática” y ha remarcado que la personación del PSPV‑PSOE busca “garantizar que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades políticas y penales que se deriven del caso”.