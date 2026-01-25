El PSPV-PSOE denuncia un recorte encubierto de 10 millones del Consell para la educación gratuita de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana

El PSPV-PSOE ha denunciado hoy un recorte encubierto de 10 millones de euros para la educación gratuita de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana en los Presupuestos de la Generalitat para 2025. Así se ha pronunciado este domingo el secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, quien ha explicado que el Consell ejecutó a lo largo del año pasado hasta cuatro modificaciones de crédito en la línea de subvenciones para la gratuidad de la educación 0-3 años prevista en los Presupuestos de 2025, que suponen una caída de la inversión del 6,1%, algo que, ha considerado, “es un nuevo engaño a las familias valencianas”.

Miguel Soler, exsecretario autonómico de Educación / Europa Press

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que “la medida estrella del PP se cae a pedazos y acaba siendo, para sorpresa de nadie, una farsa” y ha lamentado que “en lugar de apostar por una educación pública de calidad, la derecha dedique su tiempo a quitar recursos absolutamente necesarios para el sistema educativo”. Además, ha subrayado que “estamos hablando de 10 millones de euros menos para una política clave que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, a la conciliación y al futuro de nuestros niños y niñas”, y ha añadido que “el Partido Popular está desmontando poco a poco los avances logrados y está convirtiendo un derecho en un privilegio”.

Soler ha advertido que este recorte se suma a que “hay muchos municipios, sobre todo en zonas rurales, que no tienen ni una sola plaza ni pública ni privada para la educación de 0 a 3 años, que los ayuntamientos están teniendo que dedicar parte de su presupuesto para pagar el funcionamiento de las escuelas infantiles y que no se ha creado ni una sola aula pública de 2 años en el tiempo en que el PP está en la Generalitat”. “Esa es la realidad: propaganda y deterioro de los servicios públicos”, ha lamentado.

Pilar Cortés

El responsable de Educación del PSPV-PSOE ha explicado que el Consell impuso el primer recorte, de 2,5 millones, el 7 de octubre pasado, con el fin de tapar agujeros económicos en el Instituto Valenciano de Cultura; el segundo, de 4 millones, fue el 28 de octubre, desviando los fondos a cubrir deudas en Hacienda; el tercero, una semana después, el 4 de noviembre, con otros 2,5 millones; y el último hecho público hasta ahora, hace un mes, el 19 de diciembre, para ‘sisarle’ otro millón a la línea presupuestaria.

Para los socialistas valencianos, “la estrategia del PP es clara: anuncian gratuidad a bombo y platillo, pero luego, cuando miramos los números, vemos que recortan por la puerta de atrás”. Y han exigido al Consell que rectifique y restituya los fondos recortados, recalcando que “la educación pública no puede ser la variable de ajuste de las políticas del PP: o se está con la igualdad de oportunidades o se está con los recortes”.