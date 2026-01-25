Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV-PSOE denuncia un recorte encubierto de 10 millones del Consell para la educación gratuita de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana

Soler recrimina que “hay muchos municipios, sobre todo en zonas rurales, que no tienen ni una sola plaza, ni pública ni privada"

Rafa Arjones

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El PSPV-PSOE ha denunciado hoy un recorte encubierto de 10 millones de euros para la educación gratuita de 0 a 3 años en la Comunidad Valenciana en los Presupuestos de la Generalitat para 2025. Así se ha pronunciado este domingo el secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, quien ha explicado que el Consell ejecutó a lo largo del año pasado hasta cuatro modificaciones de crédito en la línea de subvenciones para la gratuidad de la educación 0-3 años prevista en los Presupuestos de 2025, que suponen una caída de la inversión del 6,1%, algo que, ha considerado, “es un nuevo engaño a las familias valencianas”.

Miguel Soler, exsecretario autonómico de Educación

Miguel Soler, exsecretario autonómico de Educación / Europa Press

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que “la medida estrella del PP se cae a pedazos y acaba siendo, para sorpresa de nadie, una farsa” y ha lamentado que “en lugar de apostar por una educación pública de calidad, la derecha dedique su tiempo a quitar recursos absolutamente necesarios para el sistema educativo”. Además, ha subrayado que “estamos hablando de 10 millones de euros menos para una política clave que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, a la conciliación y al futuro de nuestros niños y niñas”, y ha añadido que “el Partido Popular está desmontando poco a poco los avances logrados y está convirtiendo un derecho en un privilegio”.

Soler ha advertido que este recorte se suma a que “hay muchos municipios, sobre todo en zonas rurales, que no tienen ni una sola plaza ni pública ni privada para la educación de 0 a 3 años, que los ayuntamientos están teniendo que dedicar parte de su presupuesto para pagar el funcionamiento de las escuelas infantiles y que no se ha creado ni una sola aula pública de 2 años en el tiempo en que el PP está en la Generalitat”. “Esa es la realidad: propaganda y deterioro de los servicios públicos”, ha lamentado.

Pilar Cortés

El responsable de Educación del PSPV-PSOE ha explicado que el Consell impuso el primer recorte, de 2,5 millones, el 7 de octubre pasado, con el fin de tapar agujeros económicos en el Instituto Valenciano de Cultura; el segundo, de 4 millones, fue el 28 de octubre, desviando los fondos a cubrir deudas en Hacienda; el tercero, una semana después, el 4 de noviembre, con otros 2,5 millones; y el último hecho público hasta ahora, hace un mes, el 19 de diciembre, para ‘sisarle’ otro millón a la línea presupuestaria.

Para los socialistas valencianos, “la estrategia del PP es clara: anuncian gratuidad a bombo y platillo, pero luego, cuando miramos los números, vemos que recortan por la puerta de atrás”. Y han exigido al Consell que rectifique y restituya los fondos recortados, recalcando que “la educación pública no puede ser la variable de ajuste de las políticas del PP: o se está con la igualdad de oportunidades o se está con los recortes”.

