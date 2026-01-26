Morant refuerza el peso de Alicante en las Cortes con un reparto de “carteras” para el último año

Diana Morant está ordenando su oposición en las Cortes con una idea que en el PSPV se repite desde hace semanas. Alicante no es solo un territorio pendiente, sino la plaza en la que el partido cree que puede crecer y donde se juega buena parte de su relato hacia 2027. La remodelación interna del grupo socialista, culminada con nuevos portavoces por áreas y un reparto más jerárquico de responsabilidades, pone el foco en los perfiles alicantinos y en su visibilidad durante el último tramo de legislatura.

El movimiento más significativo es el ascenso de Mayte García como síndica adjunta y su refuerzo en la estructura de mando del grupo. Fuentes socialistas la sitúan como pieza de engranaje entre la dirección del partido y el trabajo parlamentario: un rol de coordinación interna —secretaría parlamentaria, en la práctica— que concentra el control de agenda, mensajes e iniciativas, y que consolida su condición de perfil de confianza de Morant.

Ese ascenso activa una segunda derivada. Ramón Abad asume la coordinación territorial de Alicante en las Cortes, un papel que implica ordenar presencias, repartir actos y marcar prioridades en una provincia donde el PSPV quiere evitar dispersión y exhibir músculo. En paralelo, Abad refuerza su propia proyección con el área de Infraestructuras, uno de los frentes de mayor desgaste para el Consell en el cierre de legislatura.

Carteras

El rediseño se apoya en un cambio de modelo. Menos portavocías genéricas y más responsables vinculados a consellerias, con la intención de fiscalizar al Gobierno autonómico con tareas claras y continuidad. En ese marco, Yaissel Sánchez pasa a liderar la oposición en Sanidad, un área de alto voltaje, mientras que José Díaz se queda con Hacienda y la financiación autonómica, una carpeta que el partido considera estratégica para el discurso territorial y el pulso político con el PP. En el mismo paquete, se reajustan responsabilidades tras la salida de Toni Gaspar del núcleo de dirección, aunque mantiene posiciones en la comisión económica.

El movimiento afecta a una bancada alicantina amplia, con once diputados. José Chulvi y Mayte García ejercen como portavoces adjuntos, junto a Ramón Abad, José Díaz, Ana Belén Juárez, Charo Navalón, Marisa Navarro, Núria Pina, Yaissel Sánchez, Laura Soler y Mario Villar. La lectura interna es que se busca que Alicante aparezca con más regularidad en la iniciativa parlamentaria y que cada pleno tenga, como mínimo, un asunto de la provincia en el foco.

Calendario

La reordenación no camina sola. Encaja en una estrategia de actos y tiempos con sello alicantino: el Comité Nacional celebrado en el ADDA como arranque de etapa y, sobre todo, la conferencia política del 16 y 17 de mayo en la Universidad de Alicante, concebida como el gran cónclave para consolidar el liderazgo de Morant y empezar a construir su proyecto con la sociedad civil. Antes, el PSPV prevé dos encuentros sectoriales en la provincia —uno de educación en Elche y otro de sectores productivos en Alcoy— que, según fuentes del partido, servirán para activar territorio y mensajes.

De cara a las elecciones municipales de 2027, la reordenación en las Cortes también se lee inevitablemente en clave Alicante ciudad. En sectores socialistas se menciona como posibilidad que algunos perfiles ganen proyección para una candidatura encabezada de nuevo por Ana Barceló, mientras Morant perfila un equipo en el parlamento autonómico más a su medida. El partido, en cualquier caso, intenta corregir el riesgo de llegar tarde a la foto del liderazgo. Esta vez, el plan pasa por ordenar primero el grupo, ganar ritmo y llegar a mayo con una estructura territorial en marcha.