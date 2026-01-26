Pérez Llorca y Toni Pérez escenifican su “alineación” con Alicante como eje del último tramo de legislatura

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, han querido convertir este lunes su encuentro en el Palau en algo más que una foto de cortesía entre dos dirigentes del PP. La reunión, presentada como una “puesta en común” y un ejercicio de coordinación institucional, llega en un momento políticamente delicado, con la resaca de la dana todavía en el tablero, y con el calendario corriendo hacia el último tramo de legislatura.

En el mensaje de ambos aparece el hilo conductor de situar a la provincia como prioridad operativa. Toni Pérez ha destacado que Alicante es “la cuarta en población de España”, con más de dos millones de habitantes, y ha reclamado cobertura de servicios e inversiones acordes a ese peso. El presidente, por su parte, ha buscado reforzar la idea de respaldo institucional y de sintonía interna. “Cuentan con el apoyo total de la Generalitat”, ha trasladado sobre las principales carpetas que el PP convierte en eje político.

España tiene agua suficiente y queremos que llegue al sur de Alicante Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Hace un par de semanas Pérez Llorca ya presidió en la Diputación la Mesa del Agua y la cita de este lunes es el segundo acto institucional compartido desde su llegada a la presidencia autonómica, con el mensaje de que Alicante es territorio de referencia en su arranque como presidente y la Diputación un aliado estable en el relato.

En esa agenda, el agua ha vuelto a ocupar el foco. Ambos han defendido la continuidad del trasvase Tajo-Segura y las obras vinculadas al Júcar-Vinalopó, con reproches al Gobierno por “normas” que, a juicio del Consell, se han aprobado “sin rigor técnico” y por decisiones que, según denuncia el PP, recortan el caudal disponible en el sur. Pérez Llorca ha insistido en que España “tiene agua suficiente” y ha defendido que llegue “a donde no la tienen”, citando la Vega Baja y el Vinalopó como puntos críticos.

Juanfran Pérez Llorca se ha reunido este lunes con los presidentes de las tres diputaciones / INFORMACIÓN

La otra carpeta que los dos han querido exhibir como símbolo de cooperación es la salud mental. Toni Pérez ha recordado el convenio firmado en abril de 2025 para la cesión del Doctor Esquerdo y ha afirmado que en 2026 empezará a materializarse lo comprometido. Pérez Llorca ha apuntado que este año se iniciarían actuaciones para adaptar el edificio y aumentar recursos, presentándolo como la corrección de una “competencia impropia” que asumía la Diputación y como parte de un plan “ambicioso” de la Generalitat.

En vivienda, el presidente provincial ha defendido que el Consell ha puesto “por fin” el asunto en el foco tras “ocho años con cero vivienda en promoción pública” y ha descrito proyectos en marcha en la provincia con la colaboración de ayuntamientos, algunos ya con obras iniciadas. En sanidad, Toni Pérez ha sostenido que “por fin” se han activado obras de centros de salud y se han impulsado actuaciones pendientes. Todo se ha envuelto en un argumento de prosperidad: la provincia como motor de empleo y turismo y la coordinación institucional como condición para sostener ese crecimiento con inversión.

Alicante, cuarta provincia en población, exige inversiones y servicios acordes a su peso Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

Toni Pérez también ha afirmado que las obras educativas “si no están ya en ejecución, lo están en redacción de proyectos”. La realidad ofrece ejemplos más incómodos. El colegio de educación especial El Somni, en Alicante, acaba de ver entrar las máquinas en la parcela del PAU 2, pero lo hace con cinco años de retraso desde la delegación de competencias de 2020 y con el horizonte de finalización en 2027, tras ocho años de barracones. Además, el propio proyecto nace ajustado: 106 plazas previstas para un centro que ya supera esa cifra de alumnado, según el AMPA, un detalle que vuelve a poner el foco en la planificación y en los recursos.

La cita de este lunes no es solo gestión, también es política. En este mandato, Toni Pérez ya se sentó con el anterior presidente, Carlos Mazón, en un encuentro junto a los presidentes de Valencia y Castellón, Vicent Mompó y Marta Barrachina, centrado en un paquete de leyes (Libertad Educativa, Concordia, Antifraude o Transparencia) que el PP presentó como “gobierno de cambio”. El contraste ahora es significativo, ya que se pasa de una agenda legislativa más identitaria a una agenda de servicios (agua, vivienda, sanidad y educación). Pérez Llorca y Toni han cerrardo el encuentro apelando a trabajar “más allá de las siglas”.