Carlos Gil, número dos de la gestora del PPCV, se estrena en Alicante

Un nuevo acto orgánico ha vuelto a convocar a los principales dirigentes del PPCV de la provincia de alicante. Se trata del Comité Ejecutivo Provincial, que se reúne periódicamente y este martes lo ha hecho en el restaurante El Sorell, en el barrio residencial de la Albufereta, en Alicante, sede habitual de estos encuentros orgánicos del partido.

En concreto, el acto, celebrado a primera hora de la tarde, ha tenido como protagonista a Carlos Gil. Se trata del número dos de la gestora del PPCV que actualmente preside Juanfran Pérez Llorca, también presidente de la Generalitat, que a su vez asumió de manera provisional (en términos oficiales) la presidencia del partido tras la dimisión del expresidente Carlos Mazón un año después de la dana, que causó 250 muertos en la provincia de Valencia.

En el encuentro de este martes, Carlos Gil ha presentado la nueva “comisión transitoria”, nombre que el propio partido le ha puesto a la gestora, y ha expuesto el plan de trabajo de este organismo provisional, que deberá conducir al PPCV a un congreso que en teoría se celebrará este año 2026 para que la formación recupere la normalidad orgánica y abandone la interinidad.

Carlos Gil es el secretario general de este órgano y, a su vez, diputado en el Congreso, alcalde de Benavites (provincia de Valencia) y figura próxima a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. A su lado, durante su intervención, estaban el presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez, quien también preside la Diputación y es alcalde de Benidorm; y la vicepresidenta de la institución provincial, Ana Serna, también portavoz del gobierno y alcaldesa de Albatera.

Durante el encuentro, que ha durado algo más de una hora, el partido ha aprobado las cuentas y ha hecho balance de las cifras de filiación. Entre los presentes había diputados autonómicos, provinciales y también alcaldes, como el de Alicante, Luis Barcala. Los presentes afirman que la reunión ha trascurrido “desde la más estricta normalidad”.

“Comisión transitoria”

El pasado 22 de diciembre el PPCV hizo oficial la constitución de la “comisión transitoria” que conducirá al partido en su situación de interinidad hasta su próximo congreso. La preside el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y a su lado tiene a Gil y a Juan Carlos Caballero, este último coordinador general y número tres del órgano. Caballero es el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València y cercano a la alcaldesa, María José Catalá.

En la gestora, integrada por una treintena de miembros, hay algunos alicantinos además de su presidente. María Bonmatí, concejala de Educación en Elche, se ocupa de la Dinamización Territorial junto a otros dos militantes de las provincias de Valencia y de Castellón. Lo mismo ocurre con José Ramón González de Zárate, diputado autonómico y concejal en Benidorm, que comparte con otros dos representantes la cartera de Movilización y Participación.

Consuelo Maluenda, jefa de gabinete del presidente de la Diputación, Toni Pérez; y esposa del conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, es responsable de Diputaciones, mientras que el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral, se encarga del departamento de grandes Ciudades.

También destaca el nombre de Miguel Ángel Ivorra, concejal en La Nucia y director general de Urbanismo en la Generalitat, responsable de Acción Territorial.