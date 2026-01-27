Las diputaciones de Alicante y Valencia, en el Palau: una misma visita y dos perfiles opuestos

El encuentro que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mantuvo este lunes en el Palau con los presidentes de las tres diputaciones valencianas ha dejado un contraste interno dentro del propio PP. Mientras el máximo responsable de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, acudió con un tono reivindicativo y puso sobre la mesa exigencias de financiación y devolución de competencias, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, escenificó una reunión de sintonía y coordinación institucional, centrada en las principales banderas que enarbolan los populares.

Mompó trasladó al jefe del Consell que la aportación de la Generalitat al Consorcio Provincial de Bomberos está “desactualizada” y reclamó actualizarla, además de compensar lo que definió como “deuda histórica”, con un pago pendiente de cinco millones del ejercicio 2021. También pidió que la Generalitat asuma competencias que, a su juicio, hoy soporta la Diputación y que generan “carga financiera, administrativa y política”. En ese paquete planteó la creación de comisiones mixtas para supervisar la transición y calendarizar un plan de transferencias progresivas de servicios como el Hospital General, el hospital de salud mental de Bétera u otros centros.

En el caso de Alicante, el mensaje oficial fue otro. Toni Pérez y Pérez Llorca presentaron su cita como una “puesta en común” para coordinar la agenda en el último tramo de la legislatura, con la provincia como prioridad operativa. Ambos volvieron a exhibir las principales carpetas: el trasvase Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó, la hoja de ruta en salud mental con el futuro traspaso y adecuación del Doctor Esquerdo, la vivienda social o actuaciones en educación y sanidad.

La Diputación de Alicante tiene un perfil muy bajo y no va a reclamar nada al Consell Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Desde la Presidencia de la Diputación de Alicante se sostiene que esa diferencia de tono responde a que la institución provincial “ve por el momento satisfechas” sus principales reivindicaciones de colaboración con la Generalitat desde el cambio político de 2023. Entre los ejemplos citan el convenio firmado en abril de 2025 para que la administración autonómica asuma el Doctor Esquerdo, con obras de adecuación previstas para este año, el aumento de un millón de euros para centros culturales dependientes de la Diputación o la coordinación jurídica en la defensa del trasvase Tajo-Segura.

También se menciona que la Generalitat ha asumido reivindicaciones en infraestructuras, como la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche y su conexión ferroviaria y sitúan en la misma línea la reactivación de proyectos en vivienda, educación y sanidad, materias que no son competencia directa de la institución provincial.

Además, el equipo de Toni Pérez insiste en que la Diputación acudió “con voz propia” a la reunión y que, a diferencia de Valencia, la provincia no acumula el mismo volumen de competencias impropias. La lectura oficial es que el marco de colaboración actual permite mantener el foco en la cooperación y en compromisos ya anunciados, sin necesidad de trasladar al Palau un paquete de exigencias económicas como el de la Diputación de Valencia.

La reunión confirma la sumisión absoluta de la Diputación de Alicante a los intereses del PP Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

La oposición de izquierdas en la Diputación, sin embargo, lee el contraste como un síntoma político. El portavoz socialista, Vicente Arques, sostiene que la corporación alicantina mantiene un “perfil muy bajo” y que Toni Pérez acudió a València “sin agenda” frente a un presidente provincial valenciano que llegó con un documento de reclamaciones. En Compromís, por su parte, Ximo Perles afirma que la reunión “confirma la sumisión” de la institución a los intereses del PP y reprocha que no se utilizara para reclamar más inversiones y recursos para los municipios alicantinos.

En esas críticas aparece, además, un elemento local que condiciona el debate, el frente judicial abierto en Benidorm por Serra Gelada. Los propietarios del suelo han pedido al juzgado la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 283 millones de euros más intereses y concretan que la cuantía ya superaría los 352 millones, según su cálculo. El PSOE y Compromís relacionan ese escenario con el desgaste político del alcalde benidormense y presidente provincial.

Más allá del cruce de declaraciones, el episodio evidencia dos maneras de relacionarse con el Palau dentro del mismo partido. Valencia aprieta para actualizar financiación y descargar competencias mientras Alicante apuesta por la coordinación y por reivindicar avances ya encarrilados con el Consell.