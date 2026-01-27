El PSPV compara a Pérez Llorca con Ayuso y pide al Consell una estrategia turística “más allá del número de visitantes”

El PSPV-PSOE hace un balance crítico de la presencia de la Comunidad Valenciana en Fitur 2026 y cuestiona la estrategia turística del Consell de Juanfran Pérez Llorca. Según los socialistas, el Gobierno autonómico mantiene un enfoque “de los años 90”, centrado en el volumen de turistas, y no aborda con la misma intensidad otros indicadores vinculados a la competitividad y la sostenibilidad del destino.

En su valoración, los socialistas sostienen que, además de contabilizar visitantes, el sector está poniendo el foco en variables como la rentabilidad, el posicionamiento o la calidad del empleo. Como ejemplo, citan advertencias trasladadas por la patronal hotelera Hosbec, que tras un balance de clientes y pernoctaciones han advertido sobre la importancia de mejorar parámetros como el RevPAR (ingresos por habitación disponible), la tarifa media y el valor añadido.

El PSPV también sitúa en el debate el control del intrusismo turístico, un asunto que relaciona con la competencia en el mercado, la precariedad laboral y los efectos sobre el acceso a la vivienda. El diputado autonómico Mario Villar reprocha al Consell que no haya planteado medidas durante la feria y advierte de que “sin planificación turística y sin una política seria contra el intrusismo, el modelo se desordena y el territorio paga las consecuencias”.

Sin planificación turística y sin una política seria contra el intrusismo el modelo se desordena Mario Villar — Diputado autonómico del PSPV-PSOE

Uno de los anuncios de Fitur que el PSPV pone bajo la lupa es el convenio firmado con la Comunidad de Madrid para crear un “eje de inteligencia turística”. Los socialistas cuestionan el alcance del acuerdo al señalar que no incorpora presupuesto, calendario, proyectos concretos ni indicadores de evaluación y plantean que la innovación turística debería apoyarse en inversión y en el refuerzo del Invattur. “Cuando no hay planificación, aparecen los convenios para la foto. Un acuerdo con Madrid no sustituye una estrategia valenciana de innovación turística”, sostiene Villar.

En paralelo, la formación critica aspectos relacionados con la organización del espacio valenciano en la feria. Aunque reconoce una mejora estética del estand, sostiene que algunos destinos habrían perdido visibilidad durante los días profesionales y cita casos como los de Cullera o Gandia, que han tenido que cambiar de pabellón para contar con estand propio.

Por último, el PSPV anuncia que presentará preguntas parlamentarias sobre el restaurante institucional instalado en Fitur. Los socialistas piden aclarar el coste, la función estratégica y el retorno de esa instalación en un contexto en el que, argumentan, los profesionales trabajan con agendas muy ajustadas durante los días de reuniones.

En su conclusión política, el PSPV afirma que el modelo del Consell se aproxima al de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con “anuncios y convenios” y una mayor confrontación con el Gobierno de España, sin que, a su juicio, se traduzca en una transformación de fondo del sector turístico valenciano.