Luz verde para iniciar la modernización de los sistemas de depuración de aguas en la Comunidad

La inversión de 665 millones de euros anunciada en septiembre por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, prevista hasta 2030 para modernizar los sistemas de depuración y saneamiento de la Comunidad, ya está siendo ejecutada, según el Consell.

José Aparicio, gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ha confirmado el inicio de esta ejecución destinada a mejorar y modernizar los sistemas de depuración y saneamiento de la Comunidad en un plazo de cuatro años.

De esta cifra aproximadamente 342 millones, algo más de la mitad, irán a parar de la provincia de Alicante, según confirmaron en septiembre fuentes de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente, que preside Vicente Martínez Mus y de la que depende EPSAR.

El inicio de la ejecución se ha confirmado en la presentación del plan de obras de EPSAR 2026-2030 a la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval). Aparicio ha explicado en su intervención que se contemplan actuaciones en 122 municipios y que en este 2026 se ejecutarán 106,4 millones de euros, algo más de una sexta parte de la inversión total contemplada.

Obras determinantes

Según su anuncio, entre las principales inversiones a realizar en 2026 están la reforma integral de la depuradora de Elche, y ha puesto en valor la estrategia de colaboración con diputaciones y ayuntamientos con una inversión global de 110 millones, en el primer caso, repartidos entre convenios firmados con las diputaciones de Castellón y de Alicante, a la que le corresponden 15,5; y de 58 millones, en el segundo, repartidos entre los ayuntamientos de València y de Benidorm, de los que 14,5 millones se dirigen a la capital turística.

Además, Aparicio ha destacado la apuesta de la Generalitat por las infraestructuras de saneamiento y depuración, que según su conselleria sitúan a la Comunidad Valenciana como “la autonomía que más agua reutiliza de toda España, con un 40 %”.

También ha defendido que durante los dos últimos dos años el Consell haya mantenido la congelación del canon de saneamiento de aguas, “de tal manera que se invierte y se ejecuta sin que eso suponga el más mínimo recargo para los 3,1 millones de abonados que se han beneficiado de la medida”.