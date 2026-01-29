La Diputación de Alicante pierde carga política: cinco veces menos mociones con Toni Pérez que con Mazón

La Diputación de Alicante ha cambiado de ritmo político sin cambiar de color. La comparación entre dos etapas del PP al frente de la institución, la que encabezó Carlos Mazón (2019-2023) y la actual presidida por Toni Pérez (desde 2023), dibuja un contraste nítido en iniciativa plenaria. En un periodo equivalente de alrededor de dos años y medio, el PP registró 39 mociones entre 2021 y mediados de 2023, frente a las ocho presentadas desde el arranque del mandato del también alcalde de Benidorm, en otoño de 2023.

El dato no se reduce a una cuestión de cantidad. También sugiere un cambio de enfoque. En la etapa de Mazón, la Diputación se empleó con frecuencia como plataforma de oposición al Botànic de Ximo Puig y al Gobierno de Pedro Sánchez, con mociones de marcado contenido político para fijar posición y marcar agenda. En esa etapa aparecen asuntos recurrentes como el trasvase Tajo-Segura, la financiación o la inversión del Estado en la provincia, junto a iniciativas de contenido político sobre sedición, libertad sexual, peajes en autovías o reproches al Consell en sanidad.

La Diputación fue entonces una pieza de proyección para el PP alicantino. Mazón terminó dando el salto a la Generalitat y convirtió su etapa en un escaparate de perfil autonómico de cara a las elecciones de 2023. La institución, tradicionalmente centrada en el apoyo a municipios, actuó también como altavoz para confrontar con Valencia y Madrid y reforzar el liderazgo del partido.

Parte de ese impulso se articuló desde un gobierno compartido. Varias de las mociones del PP en 2021 y 2022 se registraron junto a Ciudadanos, su socio en la Diputación. En aquel equipo estaban la vicepresidenta Julia Parra y el responsable de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, que acabaron el mandato como tránsfugas y terminaron incorporándose al PP. Parra es hoy diputada en el Congreso y Gutiérrez diputado autonómico en las Cortes.

La etapa actual, en cambio, ofrece una pauta más contenida. El PP ha presentado ocho mociones desde septiembre de 2023. En 2025, solo dos: una para reivindicar el mantenimiento de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y otra para condenar la corrupción en las instituciones.

Venimos denunciando la paralización de la Diputación desde hace años y culpamos de ello a su presidente Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

En el listado del mandato figuran, además, una moción contra la tramitación de una ley de amnistía, el apoyo al sector agrario y ganadero, el rechazo a la ubicación de la planta fotovoltaica ligada al suministro eléctrico de la desalinizadora de Torrevieja, una iniciativa “en defensa de la igualdad entre españoles” y dos mociones en septiembre de 2024 para condenar ataques contra la bandera de España y el presidente de la Generalitat por parte del independentismo catalán y para rechazar la eliminación de la figura del juez de paz.

El contraste se acentúa al mirar al resto de grupos en el actual mandato. Desde septiembre de 2023, el PSOE ha presentado 34 mociones individuales, Compromís 16 y Vox 14. En este recuento se computan únicamente las iniciativas registradas por cada formación en solitario, no las que se han planteado de forma conjunta por dos o más grupos, un matiz clave para medir iniciativa real.

El portavoz socialista, Vicente Arques, sostiene que el frenazo del PP no es coyuntural, sino una tendencia: “Desde hace dos años venimos denunciando la paralización de la Diputación de Alicante. Los datos así lo ratifican. El PP solo ha presentado dos mociones al pleno durante el último año y en el último pleno solo incorporaron un punto al orden del día”.

El propio Arques añade que la comisión de desarrollo económico y sectores productivos sólo se ha reunido una vez en 2025. “Todo ello con 16 diputado con dedicación exclusiva. Es un trabajo escaso o nulo de un equipo de gobierno. Culpamos de esta paralización a su presidente”, concluye.

La discusión sobre el pulso político del equipo de gobierno de Toni Pérez se ha colado, además, en la lectura de la relación interna del PP con la Generalitat. La reunión de esta semana en el Palau entre Juanfran Pérez Llorca y los presidentes de las diputaciones evidenció dos estilos: la Diputación de Valencia, con Vicent Mompó, desplegó un tono reivindicativo y un paquete de exigencias y la de Alicante apostó por una escenificación de sintonía y coordinación institucional. Para la izquierda, ese episodio refuerza la idea de una institución alicantina con menor iniciativa política que en la etapa anterior y con menos capacidad de fijar agenda propia.