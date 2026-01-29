Rufián, recibido en Onil por 600 personas, clama por la unidad de las izquierdas: “Tenemos más a compartir que a dividir”

Un auditorio lleno y una expectación destacada. La localidad de Onil, de 8.000 habitantes, ha acogido este jueves una charla de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, enmarcada en una gira organizada por la delegación valenciana de su partido en distintos municipios de la comunidad.

Tras visitar Aldaia, València y Potries, tres localidades de la provincia de Valencia, el catalán ha irrumpido en la provincia de Alicante para defender su proyecto y analizar el contexto político actual. Y el recibimiento ha sido considerable. Casi 600 personas, algunas de pie, han llenado la comparsa Cristians, después de que el Ayuntamiento de Onil descartara la cesión de espacios de titularidad municipal por incompatibilidades con la ordenanza o por su insuficiente capacidad.

Mensajes

Previamente al acto Rufián ha atendido a los medios de comunicación en el mismo auditorio. Como defendería posteriormente dirigiéndose al público, el diputado ha propuesto la confluencia de izquierdas que lleva planteando desde hace meses (y avalada por el presidente de su partido, Oriol Junqueras) por interpretar que los partidos situados a la izquierda del PSOE no están en su mejor momento.

Así, ha instado a Compromís a estudiar futuras coaliciones, ha pedido el regreso de Mónica Oltra o ha dicho identificarse con partidos como Podemos. “El momento que viene es peligrosísimo, estamos hablando de fascismo”, ha dicho en referencia al crecimiento de Vox.

Según sus pronósticos, con Vox en un futuro Gobierno de España llegarán “ilegalizaciones de partidos, encarcelamientos, el cierre de medios de comunicación o persecución a colectivos”. Otro de los mensajes que ha querido lanzar Rufián ha sido la voluntad de generar el espacio de la izquierda alternativa “por primera vez desde fuera de Madrid”, ya que “por primera vez las fuerzas soberanistas se han ganado el derecho a liderarlo”.

También se ha preguntado “por qué alguien de Alicante al que le gusta EH Bildu no puede votar a un espacio donde esté este partido”. Y preguntado por el rechazo tradicional de Compromís a tejer alianzas con su partido más allá del ámbito municipal y en casos puntuales, Rufián ha respondido que “lo mejor para que pasen cosas es no hablar demasiado de ello, hay que ser discretos”.

Ya ante el público, para defender su proyecto, Rufián ha asegurado que las izquierdas tienen “más a compartir que a dividir”. También ha interpelado a los no progresistas para alertar del futuro y ha criticado “el patriotismo frágil y tóxico”, ha censurado los discursos que rechazan los impuestos (“eso se cura en una planta oncológica”, ha dicho), ha instado a competir con la derecha defendiendo derechos como el de la vivienda y ha alertado del “peligro del poder digital”, aconsejando “no gritar o pegar a los fascistas”, sino “desactivarlos y trolearlos”, decía aludiendo a los agitadores mediáticos.

El alcalde de Onil, Jaume Berenguer, del PP, presente en el acto de Rufián / Juani Ruz

Presencia política

El propio alcalde, Jaume Berenguer, del PP, ha acudido a la conferencia y se ha sentado en las primeras filas. También ha asistido su antecesora, Humi Guill, del PSOE, que aún es referente de la formación en el Ayuntamiento e incluso se ha fotografiado con Rufián.

Otros representantes municipales presentes eran Vicent Molina, alcalde de Muro con Compromís; Javier Sansalvador y Paula Sánchez, teniente de alcalde de Cocentaina y concejala de Igualdad, respectivamente (también de Compromís); Lara Ayala, concejala de Cultura en Ibi con Compromís; José Antonio Quilis, edil socialista de Onil; o Helena Mira, concejala de Sumem, paraguas de Compromís, Esquerra Unida y Podemos en el Ayuntamiento de la localidad.

La exalcaldesa de Onil y referente del PSOE en la localidad, Humi Guill, se fotografía con el diputado de Esquerra Republicana / Juani Ruz

Una exconcejala de este último grupo, Susana Ortiz, ahora no adscrita, ha sido la responsable de organizar el acto y también de presentarlo. Desde Esquerra Republicana aseguran que la intención con las visitas de Rufián es hacer crecer la formación en localidades donde detectan “potencial”. Actualmente, el partido cuenta con dos concejales en la provincia de Alicante: Marcos Ros, en Xixona, responsable de Fiestas; y Anna Vanessa Mas, en Crevillent, actualmente en la oposición.

Noticias relacionadas

Sin embargo, la presencia de Rufián y su discurso en clave estatal ha hecho sombra al propósito explicitado por su formación en la Comunidad. “Si no somos generosos seremos unos irresponsables”, concluía en su intervención, ante las respuestas del público, refiriéndose a futuras alianzas electorales.