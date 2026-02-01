"Dudo mucho que algún técnico de la Generalitat rechace el modelo de financiación del Gobierno"

P: Tras escuchar a todas las partes implicadas en el proceso de renovar el sistema de financiación, ¿siguen siendo optimistas pese al rechazo generalizado?

R: Es la mejor propuesta que se ha hecho en la democracia. Habrá más recursos y se repartirán de manera más justa entre todas las comunidades. Eso hará que España sea un país más justo, más transparente a la hora de ser solidario y que en la Comunidad tengamos 3.669 millones de euros adicionales. Confío en que todas las comunidades, todos los partidos que quieren más recursos para la sanidad, la educación o para las políticas sociales, reflexionen, dialoguen y apoyen este modelo.

Pero, dada la situación actual del debate, ¿cree que se aprobará?

El Gobierno de España ha puesto un modelo con cifras y al otro lado tenemos el tacticismo electoral del PP, que no ha presentado ninguna alternativa que, por lo menos, debata la del Gobierno. Dudo mucho que algún técnico de la Generalitat rechace el modelo de financiación propuesto.

Desde la oposición han criticado que la propuesta no se planteó tras una negociación multilateral, sino a exigencias de Esquerra Republicana tras encuentros bilaterales. ¿Habría que haber explorado otras vías?

Hay que hacer un poco de memoria. Cuando empezó la legislatura, el presidente Sánchez le pidió al líder de la oposición que se sentaran a hablar de la financiación autonómica. No ha habido respuesta del PP durante años. Entonces, el Gobierno habla, presenta un modelo, lo lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo explica y luego se compromete a ir hablando con cada uno de los territorios para llegar a acuerdos. Y luego todo eso se tiene que someter al Congreso de los Diputados. El debate es muy largo. Pero de entrada nos hemos encontrado con un modelo que pone 21.000 millones de euros más para todas las comunidades y tenemos un «no» sin alternativa. Es una irresponsabilidad que un partido que quiere gobernar diga «no» al modelo de financiación.

Entiendo que alguien diga que quiere más condonación de la deuda, pero no que se diga "no" a este modelo de financiación

Pero, evidentemente, el sistema se ha negociado con un partido concreto con el que se han pactado unas cesiones concretas. ¿Entiende las críticas por parte de las otras autonomías, que se sienten ignoradas en el proceso?

No comparto que este modelo suponga cesiones. Se aplican las mismas reglas a todas las comunidades. Tanto que se decía que Cataluña se iba a salir del sistema de financiación ordinario, hemos visto que no es así. Hay una mano tendida del Ministerio de Hacienda para dialogarlo con los territorios. Pero en el otro lado, por desgracia, no quieren sentarse. Lo único que dicen es que no. Estamos hablando de cosas serias, de cifras, de números. Hay que dejar a un lado la polémica, que sólo se entiende para el regate corto político, y no como una cuestión de fondo.

Otra de las críticas es la «insuficiente» condonación de la deuda generada por la infrafinanciación. ¿Puede rebatirla?

Aquí hay una sucesión de hechos. El presidente de la Generalitat Valenciana se reunió con el presidente del Gobierno y le pidió 1.782 millones de euros. El Gobierno duplicó la petición del presidente Pérez Llorca y puso 3.669 millones de euros. El tercer hecho es la renuncia. ¿Alguien entiende que, si vas y le pides al Gobierno de España 1.782 millones, te conteste y te diga que te da más del doble de lo que pides y que el siguiente paso sea la renuncia? Nadie lo entiende. Después el presidente de la Generalitat fue a Zaragoza [el 17 y el 18 de enero] y capituló, delante del señor Feijóo, tras una reunión del partido para hablar de financiación, firmando un papel en el que no hablan de cifras, de modelo, de condonación ni de nada. Puedo entender que haya un debate sobre si es poco o mucho lo que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa, que es el 20 % de lo que debemos. Entiendo que alguien diga que quiere más condonación de la deuda. Que se diga que no es suficiente. Pero no que se diga «no» a este modelo.

También se ha subrayado la falta de un fondo de nivelación transitorio, prioritario para el PSPV en la etapa de Ximo Puig y para la plataforma Per un Finançament Just, pero que con Diana Morant como secretaria general desapareció del discurso.

No ha habido un cambio de posición. Si el Gobierno de España propone que el 1 de enero de 2027 tengamos un nuevo modelo de financiación, no es necesario un fondo de nivelación. Porque vamos a tener, para el siguiente ejercicio, un modelo que nos da 3.669 millones de euros adicionales.

Nadie entiende que Pérez Llorca rechace una aportación de dinero que duplica la petición inicial que le hizo al presidente Sánchez

Pero la Plataforma per un Finançament Just, que no se convoca ante la falta de consenso, mantenía esta petición...

El problema financiero de la Generalitat Valenciana en una parte está en la deuda. Otra es que mientras no hubiera un modelo, necesitábamos un fondo de nivelación transitorio. Pero el 80 % del problema es el modelo. Y ahora tenemos una propuesta de modelo que mejora con mucho las expectativas. Creo que no se necesita un fondo de nivelación ahora, si el año que viene ya estará en marcha el modelo. Lo que se necesita es dialogar y debatir sobre la quita de la deuda y otro tipo de ayudas. Pero la Generalitat no tiene ahora un problema financiero porque no haya un fondo de nivelación.

¿Cómo valora que antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal el conseller Rovira dijera que la financiación «sonaba bien» y después el Consell mostrara un rechazo frontal?

Yo creo que no han priorizado el interés de la Comunidad Valenciana por encima del interés partidista. Feijóo les dijo que no se podía apoyar nada del Gobierno aunque fuera bueno para las comunidades. Además, la provincia que más va a sufrir ese «no» será la de Alicante, porque es la que necesita un mayor esfuerzo inversor por parte de la Generalitat Valenciana. Y encima estamos viendo que los presupuestos aprobados por el PP y Vox cada vez recortan más las inversiones en la provincia.

Sin embargo, en Alicante el principal agravio que hay es la falta de Presupuestos Generales del Estado y la prórroga de los últimos, que sitúan a la provincia como la última en inversiones de toda España. Eso es responsabilidad del Gobierno de España y hasta ahora no ha sido capaz de darle la vuelta, ¿no cree?

Soy consciente de que la provincia tiene, desde hace muchos años, un déficit muy importante en infraestructuras. Pero a pesar de no tener presupuestos no ha habido Gobierno de España que haya invertido más en la provincia de Alicante. Hay actuaciones demandadas desde hace mucho tiempo que están desbloqueadas: el tercer carril entre Crevillent y Orihuela, la eliminación del peaje en el «bypass» de la ciudad de Alicante, la conexión ferroviaria entre Xàtiva y Alcoy, la desaladora en Torrevieja, la inversión en el aeropuerto... Y con el actual Consell se han reducido las inversiones en la provincia.

Pero esa afirmación que usted hace de que nunca se ha invertido tanto puede generar perplejidad cuando se ve el ranking de inversiones, donde Alicante es la última y, además, los presupuestos continúan prorrogados y no se sabe si se presentarán nuevas cuentas, y menos si se aprobarán.

No niego la existencia de una reivindicación justa de la provincia de Alicante por más infraestructuras. Ni me siento satisfecho como valenciano. Queda mucho por hacer. Pero también le digo que se ha hecho muchísimo y en los últimos años se ha hecho como nunca. Y subrayo el hecho de que la Generalitat está haciendo dejación de funciones con dos presidentes alicantinos.

Arcadi España, durante la entrevista, en una visita esta semana a Alicante. / Jose Navarro

Volviendo al modelo de financiación, en cualquier caso, ¿repetirían el procedimiento tal cual lo han hecho, sabidas las críticas de la mayoría de los actores?

El diálogo tiene que ser con todos los partidos y con todos los territorios. Pero yo no busco excusas, busco soluciones. Si uno busca excusas puede pensar que no le gusta la forma como se presentó o como se dijo. Puede ser discutible. Pero vayamos a los hechos, a las cifras.

Pero, por ejemplo, en su partido, Emiliano García-Page también ha criticado las formas...

Sí. Entiendo y respeto el debate sobre las formas. Pero nos tenemos que centrar en lo que se ha presentado.

Incluso el socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, que no tiene el perfil díscolo de Page contra Sánchez, tampoco ha cerrado filas a favor del sistema.

Cada comunidad autónoma tiene sus propias singularidades. Así, en el proceso de diálogo que el Ministerio de Hacienda va a abrir con las comunidades pueden matizar alguna cosa.

Hablando del PSOE. En cuanto al actual ciclo electoral, su partido no salió bien parado en Extremadura y las encuestas tampoco le sonríen en Aragón, en Castilla y León o en Andalucía, las próximas citas. ¿Cómo lo interpreta?

Es un momento complicado en nuestro país. Hay una polarización excesiva de la cual el PSOE es víctima. Paradójicamente, en el mejor momento económico de la historia de España, con una tasa de paro por debajo del 10 %, hay una sensación diferente provocada por la derecha y la derecha extrema, que no respetan las reglas del juego democrático. Y en cuanto a las elecciones, veremos a ver qué pasa. De momento tenemos encuestas y elecciones que vendrán.

Si el Gobierno propone que el 1 de enero de 2027 tengamos un nuevo modelo de financiación no es necesario un fondo de nivelación

Pero, tirando de autocrítica, ¿su partido no ha hecho nada mal para llegar a esta situación?

Por supuesto que se cometen errores. Los errores se analizan, se trabajan y se corrigen. Quizás esa sea la diferencia, puede que no valorada suficientemente, del PSOE respecto a otros partidos. Y creo que nuestro país funciona, a pesar de que a algunos no les guste que eso sea así.

En la Comunidad Valenciana las encuestas dan un escenario de empate técnico pese a la gestión de la dana realizada por Mazón, que le obligó a dimitir. ¿Qué han hecho mal desde el PSPV?

Cuando Ximo Puig estaba en la oposición las encuestas también salían fatal. Muchos se preguntaban cómo era posible que, teniendo a un PP tan corrupto, el PSPV no se saliera en las encuestas. Y al final tuvimos dos legislaturas de un gobierno progresista.

¿Creen que la dimisión de Mazón y la llegada de Pérez Llorca supone un desahogo para el PP?

Para el PP no sé si supuso o no un desahogo, pero yo no he visto ningún cambio. He visto un cambio de president táctico, con las mismas políticas y los mismos actores. El único que no está es el señor Mazón. Que no está, pero está, porque continúa en las Cortes.

La pregunta fundamental que debemos hacernos es si queremos 3.669 millones más en la Comunidad Valenciana o no

¿Siguen pensando que Diana Morant es la mejor candidata del PSPV para 2027? ¿No habría sido mejor Pilar Bernabé, más vinculada a la gestión de la dana?

Es un debate interesado. Vuelvo a cuando Ximo Puig fue elegido secretario general. Entonces escuchábamos que no tenía carisma, que había que buscar a otra persona… y luego lo tuvimos ocho años de president de la Generalitat. Diana Morant es una magnífica candidata para presidir la Generalitat y Pilar Bernabé es una excelente candidata a la Alcaldía de València. Son dos referentes no solo del partido en la Comunidad, sino en el conjunto de España.

Por último, en cuanto a la regularización de inmigrantes recientemente anunciada por el Gobierno al que pertenece, se habla de 500.000 beneficiarios. ¿Es una cifra suficiente para acoger a todos los solicitantes que podrían acceder a la regularización cumpliendo los requisitos establecidos?

La cifra es una estimación. Lo que se hace es regularizar a gente que no está dentro del sistema: que no cotiza a la seguridad social o que no tiene documentación imprescindible para el día a día.