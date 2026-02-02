En Directo
Minuto a minuto
Directo: Feijóo, ante la comisión del Congreso que investiga la dana
Los grupos parlamentarios interrogan al líder del PP sobre sus conversaciones con Carlos Mazón y sobre por qué lo mantuvo en el cargo durante más de un año
Mazón vuelve a cruzarse en el camino de Feijóo. Pasado el trago de declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana para explicar qué conocimientos tuvo de la emergencia a través del entonces 'president', el jefe del PP nacional se enfrenta de nuevo, un mes después, a otro interrogatorio sobre la riada del 29 de octubre de 2024.
Será este lunes a partir de las 11.00 horas y, en este caso, ante la comisión de investigación del Congreso, donde la izquierda apretará al popular por sus cambios de versión sobre la información que recibió de Mazón el 29-O, sus mensajes de esa misma noche pidiéndole "liderar" el relato o por los reparos a aceptar su dimisión reconocidos ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.
El líder de los 'populares' se someterá a las preguntas de los portavoces de los distintos grupos en la comisión que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara durante más de un año como president de la Generalitat y del partido en la Comunitat Valenciana tras la catástrofe.
"Pradas fue cesada tras la dana, Puente no"
"Ninguna de las administraciones públicas estuvieron a la altura", expresa Feijóo quien, sin embargo, centra sus críticas en los organismos estatales. En este sentido, asegura que la Confederación Hidrográfica del Júcar "es la mayor responsable, en mi opinión". Asimismo, aprovecha para comparar la situación de la dana con la del accidente de Adamuz para reclamar la salida de Óscar Puente: "La consejera responsable de las emergencias fue cesada [en referencia a Salomé Pradas], me sorprende que no se pida el cese del ministro de Transportes; a la sazón, la consejera de Emergencias, debería haber dimitido hace tiempo".
Dudas sobre cuándo se supo que había fallecidos
Feijóo defiende su gestión ante el 29 de octubre y sus mensajes con Mazón: "Desde las 19:59 hasta las 23:31 nos comunicamos a través de 23 mensajes, ¿hay algún responsable político en España que conectaron con Mazón durante 23 mensajes? Cuando una persona se interesa por lo que está pasando en su país no debería ser un desmérito, sobre todo cuando el Gobierno de la nación no se interesa. Me comuniqué con Mazón en lo que pude ante la caída de las comunicaciones".
Entre estos puntos de información, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, le ha cuestionado por cuándo supo que había fallecidos. "A las 23:25 horas recibo un mensaje de Mazón en el que dice que han aparecido muertos y también me dice que hasta que amanece al día siguiente no saben qué se van a encontrar", ha indicado Feijóo. "Sin embargo, aquí dijo [Mazón] que supo de la magnitud de fallecidos en un momento posterior, de madrugada", ha repreguntado la diputada vasca. "Bernabé y Mazón dijeron lo mismo: parece que va a haber muertos y otra que se puedan certificar fallecidos; hasta las 5 de la mañana tienen información fehaciente. Mazón me daría la información que le daría la Administración del Estado o autonómica", ha replicado.
