Directo: Feijóo, ante la comisión del Congreso que investiga la dana

Los grupos parlamentarios interrogan al líder del PP sobre sus conversaciones con Carlos Mazón y sobre por qué lo mantuvo en el cargo durante más de un año

Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana / Redacción Levante-EMV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

Mazón vuelve a cruzarse en el camino de Feijóo. Pasado el trago de declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana para explicar qué conocimientos tuvo de la emergencia a través del entonces 'president', el jefe del PP nacional se enfrenta de nuevo, un mes después, a otro interrogatorio sobre la riada del 29 de octubre de 2024.

Será este lunes a partir de las 11.00 horas y, en este caso, ante la comisión de investigación del Congreso, donde la izquierda apretará al popular por sus cambios de versión sobre la información que recibió de Mazón el 29-O, sus mensajes de esa misma noche pidiéndole "liderar" el relato o por los reparos a aceptar su dimisión reconocidos ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

El líder de los 'populares' se someterá a las preguntas de los portavoces de los distintos grupos en la comisión que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara durante más de un año como president de la Generalitat y del partido en la Comunitat Valenciana tras la catástrofe.

