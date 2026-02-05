Compromís enciende el debate del candidato a año y medio de elecciones

En el mundo político se dice siempre (entre la justificación y la excusa) que una encuesta es una fotografía fija de un momento y en la encargada por Compromís más allá de datos de estimación electoral que han insuflado ánimos en la coalición, la instantánea muestra la inauguración del debate de quién será el candidato de la Generalitat para las elecciones de, como máximo, dentro de año y medio, una imagen en la que aparecen dos rostros sonrientes a tenor de las buenas valoraciones que la coalición dice han cosechado: Joan Baldoví y Mónica Oltra.

Baldoví y Oltra, en situaciones muy distintas, son los dos políticos que, según el estudio demoscópico de los valencianistas, mayor grado de conocimiento tienen de la ciudadanía (Oltra unos puntos por encima de Baldoví) y mejor nota obtienen (Baldoví unas décimas más que Oltra). Pero la sola pregunta en el sondeo por parte de Compromís sobre dos de sus referentes, los dos únicos de la coalición por los que ha cuestionado (o al menos informado) y la comparación tanto con los dirigentes de PP, PSPV y Vox como entre sí, ha agitado a la formación y ha reabierto el debate sobre la candidatura de mayo de 2027 (o cuando sean) en el intento de recuperar el Consell.

"Quan toque regarem", señaló este miércoles el portavoz de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, parafraseando una de las afirmaciones más habituales de Baldoví. "No estamos en el quién", añadió en una forma de alejar el debate, aunque sin dejar de loar a Oltra: "Es una suerte que una persona que ha sido apartada de forma injusta hace cuatro años continúa siendo la más conocida", indicó al tiempo que también insistió en la "suerte" de contar con Baldoví y "liderazgos plurales".

Alberto Ibáñez y MJ Calabuig presentan la campaña de vivienda de Compromís. / Levante-EMV

Fue la forma en la que Ibáñez, coportavoz de Iniciativa, la pata ecosocialista de Compromís y partido al que pertenece (y fundó) la exvicepresidenta, evitó cerrar la puerta a que un hipotético regreso de Oltra (que todavía no ha confirmado) pudiera llevarle de nuevo al frente de la lista de la coalición. Para este, sin embargo, el favorito sigue siendo el actual síndic en las Corts. No hubo más que escuchar inmediatamente después a MJ Calabuig, diputada en las Corts y de Més, el partido de Baldoví, quien destacó que los datos, en referencia a la encuesta, "no sorprenden" vista la "capacidad de liderazgo" del portavoz parlamentario y cómo la gente le ve como "candidato".

Las dos declaraciones, emitidas desde el mismo atril, son la muestra de dos sensibilidades dentro de los siempre frágiles equilibrios internos, sobre todo cuando afecta a quién ocupa los principales cargos. En este sentido, y pese a que la situación orgánica estaba más calmada tras un verano complicado, la encuesta ha vuelto a zarandear a la formación. Es más, hay quien ha visto en la divulgación del sondeo un mensaje más a la interna que a la externa para allanar el camino a Baldoví para repetir como candidato.

Movimientos internos

Es el caso del exsenador Carles Mulet, cercano a Oltra y enfrentado con Més tras sustituirlo en su momento por Enric Morera, quien manifestó su enfado en redes sociales. "Hacer una 'encuesta' a la carta para justificar lo que no tiene justificación. Patético. Demasiada fantasía. Autoengañaros si queréis", señaló en X compartiendo la imagen de los resultados de la encuesta tanto de Baldoví como de Oltra.

En estos se ven que el que fuera ya candidato en 2023 tiene mejor valoración global que Oltra, un 5 frente a un 4,3, y también está por encima del resto de dirigentes de PP (Juanfran Pérez Llorca, con un 4,1), PSPV (Diana Morant, con un 4,2) y Vox (José María Llanos, con un 3,8). Baldoví, además, sería también más valorado por el electorado frontera que suponen los socialistas, a quien más posibilidad tiene de atraer. Oltra, por su parte, es la más conocida, un 77 % pese a llevar cuatro años fuera de la primera línea, lo que habla de su potencial.

Noticias relacionadas

La queja de Mulet no fue el único incendio que se le abrió este miércoles a Compromís. Dos concejales en Burriana, Jorge Alarcón y Carla Gascó, solicitaron formalmente dejar la coalición y pasar al grupo no adscritos.Para ello alegaron "discrepancias ideológicas y de coherencia valencianista", especialmente sobre la exigencia de responsabilidades en la dana afeando que la coalición había sido más dura con el Consell de Carlos Mazón que con el Gobierno central. Como respuesta, Ibáñez replicó que le gustaría que cualquier persona valencianista "respetara" el Estatut y recalcó que, en este caso, las competencias en materia de emergencias son "exclusivas" de la Generalitat.