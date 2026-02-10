Vaivén
Compromís 'reestrena' el hemiciclo de las Cortes con una protesta
Redacción
El pleno de las Cortes lleva tanto tiempo sin utilizarse que casi se podría decir que está para reestrenar. Desde el 19 de diciembre no ha habido actividad entre sus butacas. Hasta este martes, 53 días después, que Compromís y sus diputados lo han reutilizado. Y cómo estarán las cosas que la primera actividad del hemiciclo en 2026 no ha sido un pleno, que se prevé para la próxima semana, sino una protesta enmarcada precisamente en la larga inactividad parlamentaria.
"Lo que está pasando aquí no pasa en ningún otro parlamento, es una situación anómala", ha expresado el síndic Joan Baldoví. Junto a él han posado los parlamentarios valencianistas con carteles con críticas al Consell, que el Ejecutivo autonómico lleva 117 días sin sesión de control, afeando que Juanfran Pérez Llorca "se esconde" o "huye" e incluso exigencias de que Carlos Mazón deje su escaño. De hecho, dos de los diputados han acabado la performance yendo al asiento vacío del expresident y han dejado el cartel de "fora de les Corts ja". Otra cosa es que aguante hasta la semana que viene cuando están sus señorías están citados.
