Los cargos del PP en la Comunidad se reunirán en Dénia en plena crisis por las viviendas protegidas de Alicante

“Más cambio” es el lema con el que el PPCV ha convocado sus "Jornadas Interparlamentarias" este viernes en Dénia. Con el acontecimiento, que acogerá a los principales cargos del partido, entre ellos el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, los populares pretenden “coordinar la acción política de los próximos meses” a través del encuentro entre diputados provinciales, autonómicos y nacionales y de una programación para tratar temas de actualidad.

Este acto es el primero del partido a nivel autonómico y anunciado públicamente desde que a finales de enero INFORMACIÓN destapara el escándalo por la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante, entre ellas la concejala de Urbanismo y número tres de Barcala en las últimas elecciones municipales, Rocío Gómez, que presentó su dimisión al día siguiente tras saberse que había recibido uno de estos pisos.

El caso también ha provocado la dimisión de una directora general del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; y de Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano, después de que se conociera que familiares y allegados a ambos fueron agraciados con viviendas de la promoción de Les Naus.

En el contexto de esta revelación el PP suspendió una “comida de convivencia” en el restaurante Juan XXIII de Alicante, donde estaba prevista la asistencia del presidente de la Generalitat, del de la Diputación, Toni Pérez; y del alcalde, Luis Barcala, además de especularse (antes de que estallara el caso) con la posible visita del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

La interparlamentaria

El Multiespai l’Androna de Dénia, a 90 kilómetros del restaurante en el que el PP iba a celebrar su acto de convivencia el 6 de febrero, será la sede de la interparlamentaria convocada para este viernes día 13 a partir de las 9:30. Los grandes protagonistas del acto serán el presidente de la Generalitat, que se encargará de la clausura; y los responsables de exponer las conclusiones. Estos serán el secretario general del PPCV, Carlos Gil, diputado en el Congreso y número dos de la gestora constituida el pasado 22 de diciembre tras la renuncia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat y del partido; y Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, portavoz del partido en esta cámara.

Antes de sus intervenciones, previstas para a partir de las 14:00, en la interparlamentaria se desarrollarán cuatro mesas para tratar cuestiones de actualidad política. En todas habrá tres ponentes y un moderador, que en el primer caso serán el diputado en el Congreso Fernando de Rosa, que hablará de seguridad ciudadana; la representante en las Cortes Candela Anglés, que hablará de vivienda; y dos alicantinos. Por un lado Loreto Serrano, diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad y alcaldesa de Santa Pola, que abordará cuestiones de “dependencia, mayores y coordinación sanitaria”; y el también diputado provincial José Antonio Bermejo, responsable de Recursos Humanos y concejal en Mutxamel, que ejercerá como moderador.

Esta primera mesa, titulada "Construyendo una Comunitat más cercana y humana", comenzará a las 10:45. A partir de las 12 tendrá lugar la segunda mesa, “Abriendo caminos hacia una Comunitat renovada”, y que moderará Reme Mazzolari, vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia. Le acompañarán el diputado nacional Joaquín Melgarejo, electo por Alicante y que hablará de agua; Pepe Forés, diputado por Valencia en las Cortes y que tratará el tema de “infraestructuras para la competitividad”; y José María Andrés, diputado provincial en Castellón, que hará su exposición sobre costas.

Cuarenta minutos más tarde llegará el turno de la mesa tercera, con la participación alicantina de Nando Pastor, síndic del PP en las Cortes, que tratará uno de los temas de más actualidad, el de la financiación autonómica. Las comunidades de régimen fiscal común gobernadas por el PP, que son 11 de 15, han rechazado el modelo propuesto por el Gobierno central, pactado con Esquerra Republicana de Cataluña, pese a que la Comunidad Valenciana recibiría 3.669 millones de euros más.

En esta misma mesa participarán Susana Marqués, senadora por Castellón, quien hablará de turismo; y Laura Sáez, diputada provincial en Valencia, que hará lo propio sobre tributación. La moderación la ejercerá el diputado autonómico Salvador Aguilella, y la mesa tendrá como cabecera "Generando oportunidades para una Comunitat que avanza".

Por último, la mesa 4 lleva como título “Cohesionando el territorio para garantizar la igualdad de oportunidades”, y la moderará Carlos Gil, secretario de la gestora del PPCV. Los ponentes serán los presidentes de las tres diputaciones: Vicent Mompó, de Valencia; Marta Barrachina, de Castellón; y Toni Pérez, de Alicante, quien además es alcalde de Benidorm.

En situación de interinidad

El PPCV se encuentra actualmente en manos de una gestora liderada por el también presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asumió también el reto de presidir el partido tras la renuncia de Mazón, que dimitió un año después de la dana que provocó 230 muertes en Valencia.

La situación de interinidad marcada por la “comisión transitoria”, que es como el PPCV llama a su gestora, debería finalizar este 2026 con un congreso que devuelva el partido a la normalidad orgánica antes del periodo electoral de 2027. El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha expresado su intención de presentar su candidatura para recuperar la presidencia del partido 15 años después de haberse apartado en el contexto de una situación judicial de la que acabó absuelto. En el partido, sin embargo, niegan que Camps tenga posibilidades de volver a liderarlo y la mayoría de las voces apuntan a que la opción más probable es la continuidad de Pérez Llorca al frente de la formación.