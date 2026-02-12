Compromís se propone afrontar el cambio político en Alicante sin resolver el debate sobre la candidatura

Compromís renovó este miércoles su ejecutiva local de Alicante tras una asamblea celebrada en el salón de actos de CCOO. El resultado de esta reunión no tuvo prácticamente cambios respecto a la ejecutiva anterior, ya que los tres coordinadores locales seguirán siendo Rafa Mas, portavoz de la coalición en el Ayuntamiento y miembro de Iniciativa; Sara Llobell, concejala y militante de Més; y Fernando Martínez, de Els Verds.

También se mantienen los responsables de Organización de la ejecutiva anterior, así como los vocales, entre los que se hallan los exconcejales Natxo Bellido y Sonia Tirado y se incorpora como adherido Víctor Carratalá, cantante del grupo Mediterráneo.

Intención

Según ha expresado Compromís a través de un comunicado, la intención de la coalición tras esta asamblea es “reforzar su estructura y poner al servicio de la ciudadanía alicantina el partido como herramienta política, ante la trama que representa el actual gobierno municipal de Luis Barcala y Vox”.

Este propósito se expresa en un momento en el que el portavoz de la coalición en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha hecho explícita su voluntad, respaldada por su propio partido a nivel local, Iniciativa, de liderar una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE. Propuesta sobre la que sus compañeros de coalición no se han expresado públicamente, aunque en privado han evidenciado su distancia respecto a este planteamiento, cosa que también han hecho desde otras formaciones interpeladas a formar parte de esta candidatura, como Esquerra Unida, Sumar o Podemos.

Iniciativa dio apoyo la idea de que Rafa Mas lidere la candidatura unitaria en las elecciones municipales del 2027 el pasado mes de octubre por primera vez, y desde entonces no ha sido abordada públicamente.

En todo caso, respecto al ejecutivo local actual, los valencianistas consideran que los siete años de Barcala en la Alcaldía han sido “de desgobierno” y que “han llevado a la ciudad a registrar los peores índices de calidad democrática y poner el foco de nuevo en los escándalos y las tramas corruptas”, en referencia al caso de las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento, que destapó INFORMACIÓN a finales de enero.

Resolución

En este sentido, la coalición ha aprobado una resolución para “instar a trabajar y tener la voluntad real de llegar a la verdad sobre este caso de corrupción” en las comisiones de investigación aprobadas en el Ayuntamiento de Alicante y en las Cortes, “así como forzar la dimisión del alcalde Luis Barcala como máximo responsable político del escándalo”. Esta exigencia ya fue formulada en el último pleno extraordinario por los otros grupos de izquierdas, PSOE y EU-Podemos, así como también por parte de Vox, socio habitual del ejecutivo local.

Desde Compromís afirman que impulsarán, a través del grupo municipal, la reprobación del alcalde en el próximo pleno “en caso de no dimisión”.